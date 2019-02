Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine ComBe Five

Tối 26-2, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho hay các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của một cháu bé hai tuổi rưỡi ở tỉnh này sau khi tiêm vaccine 5 trong 1 ComBe Five.



Vaccine ComBe Five- Ảnh: minh họa

Theo ông Hùng, lúc 7g25 cùng ngày, cháu P.N.B.T. (sinh tháng 12-2018) được tiêm vaccine ComBe Five tại trạm y tế xã Hoài Châu (huyện Hoài Nhơn, Bình Định). 30 phút sau, thấy tình trạng bé bình thường, mẹ cháu bé là chị Nguyễn Thị Y Phụng (29 tuổi, ngụ xã Hoài Châu Phụng) đưa con về nhà.

“Theo trình bày của người nhà, đến 10g cùng ngày, bé bắt đầu sốt nhẹ, khó thở. Gần một tiếng đồng hồ sau, bé được người nhà đưa đến trạm y tế xã Hoài Châu. Lúc này, tình trạng bé mỗi lúc càng xấu đi nên Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn đưa xe cấp cứu cùng bác sĩ đến cấp cứu; đồng thời chuyển bé đến BV Đa khoa khu vực Bồng Sơn nhưng bé đã tử vong lúc gần 12g trưa cùng ngày”- ông Hùng thông tin.



Theo ông Trần Hữu Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, cháu T. đủ điều kiện để tiêm vaccine ComBE Five sau khi được khám sàng lọc. Sau khi tiêm hơn hai tiếng đồng hồ, sức khỏe cháu T. bắt đầu có biểu hiện xấu. Dù được các bác sĩ cấp cứu đúng quy trình nhưng không cứu được.

Ông Trương Đề, Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, cho biết thêm, sáng 26-2, có 29 trẻ được tiêm vaccine ComBe Five tại trạm y tế xã Hoài Châu. Ngoài cháu T. bị tử vong, các trẻ khác đều bình thường.

Giám đốc Sở Y tế Bình Định thông tin thêm, sau khi xảy ra vụ việc trên, Sở đã yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh này tạm dừng tiêm vaccine ComBE Five. Sở Y tế Bình Định cũng đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo tỉnh Bình Định và Bộ Y tế.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trong đợt tiêm vaccine ComBE Five đầu tiên hồi tháng 10-2018, có hơn 970 trẻ ở Bình Định được tiêm chủng và có đến đến hơn 50 trẻ phải nhập viện do sốt cao, trong đó ba trường hợp phản ứng rất nặng. Sau đó, Sở Y tế Bình Định báo cáo, xin ý kiến Bộ Y tế tạm ngừng tiêm chờ chỉ đạo của Bộ.

Sau đó, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế Bình Định tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine ComBE Five trên địa bàn tỉnh này. Trong đợt tiêm chủng vaccine ComBE Five hồi cuối tháng 12-2018, có 30 trẻ ở Bình Định phải nhập viện do sốt cao, trong đó có năm trường hợp có biểu hiện khá nặng như tím tái, khó thở.