Nâng mức cảnh báo, dừng miễn thị thực với công dân Hàn Quốc

WHO và Mỹ muốn VN chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống COVID-19 Sáng 28-2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19), đã có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (US CDC) về công tác phòng, chống dịch. Đại diện WHO cho rằng việc kiểm soát COVID-19 lây lan trên toàn cầu là vô cùng khó khăn, đồng thời bày tỏ cộng đồng quốc tế cũng mong VN chia sẻ các bài học kinh nghiệm về tổ chức cách ly, ngăn ngừa, điều trị dịch bệnh. Trong khi đó, đại diện US CDC - ông Mathew Moore bày tỏ mong muốn VN tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với cộng đồng quốc tế; chia sẻ thông tin về bản đồ gen của virus gây bệnh ở VN; đề nghị chính phủ VN tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các biện pháp để kiểm soát rủi ro; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của VN trong ứng phó dịch bệnh. Hơn 48.000 lao động Việt Nam đang ở tại Hàn Quốc Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện có 48.000 lao động VN đang làm việc tại HQ theo hợp đồng. Trong đó số lao động VN đang làm việc tại Daegu là 1.000 người, tại Gyeongsangbuk là 3.007 người, riêng tại huyện Cheongdo là 201 người.