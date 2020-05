Nghệ An điều chỉnh kế hoạch dạy học tránh nắng nóng 40 độ C

Chiều 22-5, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có công văn khẩn thực hiện dạy học để hoàn thành chương trình năm học 2019-2020.



Công văn khẩn của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Theo đó, qua kiểm tra công tác dạy học ở các cơ sở giáo dục, trong điều kiện thời tiết nắng nóng có thể còn kéo dài, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị; các đơn vị trực thuộc Sở rà soát kế hoạch dạy học, hoàn thành chương trình, kết thúc năm học 2019-2020, cụ thể:

Đối với giáo dục mầm non: "Thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An tại Công văn số 831 ngày 18-5 về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19. Nhưng lưu ý điều chỉnh lịch sinh hoạt hợp lý theo thời tiết, không tổ chức các hoạt động ngoài sân trường khi trời nắng nóng; không cho trẻ chơi ở sân trường khi nhiệt độ ngoài trời lên cao. Phối hợp với cha mẹ trẻ, lắp đủ quạt mát tại phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ (nếu có); đủ nước uống, nước sinh hoạt đảm bảo an toàn cho trẻ trong điều kiện thời tiết nắng nóng".



Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu thời tiết nắng nóng không tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh lớp 6, 7, 8.

Cấp tiểu học: "Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp trên cơ sở có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và giáo viên: Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học có điều kiện đảm bảo (hệ thống phòng học, quạt mát, điều hòa…), tiếp tục duy trì dạy học hai buổi/ngày, bán trú; thời lượng không quá 32 tiết/tuần. Hoàn thành chương trình trước ngày 26-6-2020.

Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học không thể tổ chức dạy học hai buổi/ngày, dạy học buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Bảy; thời lượng không quá 30 tiết/tuần. Hoàn thành chương trình trước ngày 10-7-2020".



Đối với cấp THCS và THPT: "Hoàn thành chương trình theo kế hoạch dạy học đã điều chỉnh theo Công văn số 1113 ngày 30-3 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 542 ngày 3-4 của Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019-2020.

Về việc ôn tập cho học sinh: "Với lớp 9 và lớp 12: Nhà trường họp bàn thống nhất với cha mẹ học sinh để tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.



Chiều 22-5, thời tiết nắng nóng lại bị mất điện lưới, phụ huynh chủ động đến trường học ở TP Vinh đón con về nhà sớm hơn ngày thường.

Với lớp 10 và lớp 11: Tùy theo nguyện vọng của học sinh và điều kiện của nhà trường để tổ chức ôn tập cho các em đảm bảo vững kiến thức trước khi kết thúc năm học.

Với các lớp 6, 7, 8: Trong thời tiết nắng nóng, các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Đối với các trường trọng điểm chất lượng cao, nhà trường thống nhất với cha mẹ học sinh để tổ chức dạy học, hoàn thành chương trình tăng cường theo kế hoạch đã được điều chỉnh (Công văn số 850 ngày 21-5 của Sở GD&ĐT Nghệ An)".

Theo kế hoạch, thời gian điều chỉnh bắt đầu từ thứ Hai tuần sau (ngày 25-5).

Ông Hoàn cho biết thêm: "Trách nhiệm của ngành giáo dục là phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe của học sinh. Năm nay, nếu không nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 thì theo lịch đến nay vẫn chưa kết thúc năm học. Không phải năm nay, nhiều năm trước và năm sau, khi có thiên tai, thời tiết cực đoan, bão lũ, nắng nóng bất thường... thì Sở có văn bản để cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh thời gian học, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Năm nay thời tiết chưa có gió Lào nhưng nhiệt độ cao nên Sở có văn bản chủ động, linh hoạt để đảm bảo sức khỏe cho học sinh nhưng phải đảm bảo chất lượng dạy học, kết thúc chương trình năm học đúng thời gian quy định".