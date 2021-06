Trưa 8-6, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp khẩn hỗ trợ nhân lực và vật chất cho tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị y tế trên địa bàn Nghệ An đã báo cáo tình hình và đưa ra các phương án tối ưu nhất để hổ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh.



Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An tổ chức họp khẩn để chi viện cho ngành y tế Hà Tĩnh phòng, chống dịch COVID-19.

PGS-TS Dương Đình Chỉnh- Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An kết luận, chỉ đạo: Trước mắt sẽ điều động đội quân tình nguyện gồm 52 người sang hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, cán bộ BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An 50 kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hai lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cùng hỗ chi viện cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh.

BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An ngoài hỗ trợ nhân lực còn hỗ trợ cho Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh 100 triệu đồng, quần áo xanh phòng dịch, 1.000 khẩu trang y tế, 1.000 găng tay, 50 cái kính chống giọt bắn.



Từ 12 giờ trưa 8-6, tỉnh Hà Tĩnh thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19.

Trong chiều hôm nay, công tác nhân lực cũng như hóa chất, vật tư y tế sẽ được chuẩn bị xong.

Dự kiến 6 giờ sáng 9-6, đội quân tình nguyện sẽ xuất phát sang Hà Tĩnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó, có hai vợ chồng từ Bình Dương đi máy bay từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) về Sân bay Vinh (Nghệ An) rồi đi xe hơi quê Hà Tĩnh.

Hiện hai ca nhiễm này đã được chuyển ra Hà Nội điều trị COVID-19.



Lực lượng y tế huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xuất phát đi tăng cường giúp TP Hà Tĩnh.

Từ 0 giờ sáng 8-6, tỉnh Nghệ An quyết định dừng nhiều hoạt động, kiểm soát chặt tại 5 địa phương (TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc và huyện Nam Đàn) giáp ranh với Hà Tĩnh.

Trước đó, tháng 8-2020, nhằm chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử 16 y, BS tăng cường cho TP Đà Nẵng.