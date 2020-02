Nghệ An ra văn bản hỏa tốc cho học sinh nghỉ học ngừa Corona

Chiều 5-2, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã thay mặt UBND tỉnh Nghệ An ký công văn hỏa tốc cho phép học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch do virus Corona.



Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An.

Thời gian nghỉ từ ngày 7-2 cho đến khi có thông báo mới.

Khi nhập học trở lại, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế theo dõi tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và thực tế tại địa bàn tỉnh để thống nhất, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức vệ sinh, khử trùng lớp học, khuôn viên trường học đảm bảo môi trường học tập an toàn sau khi nhập học trở lại. Cạnh đó, xây dựng kế hoạch học bù, đảm bảo nội dung, chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT.



Trưa 5-2, xe ô tô đỗ dãy dài trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Vinh, Nghệ An) để chờ đón học sinh về nhà.

Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trực thuộc tỉnh tùy tình hình thực tế của từng đơn vị, giao hiệu trưởng quyết định cho sinh viên, học viên nghỉ học khi cần thiết.

Chiều 5-2, TS Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh, cũng đã ký thông báo Trường ĐH Vinh tạm dừng hoạt động giảng dạy, học tập ở tất cả bậc học, loại hình đạo tào từ thứ Sáu (ngày 7-2) cho đến khi nhà trường có thông báo mới.

Như vậy, Nghệ An là tỉnh thứ 62 cho học sinh nghỉ học để ngừa virus Corona.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết cho đến chiều 5-2, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus Corona.