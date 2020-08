Nghệ An sẽ phát 156.000 khẩu trang cho các thí sinh

Cho đến chiều 6-8, tại 22 huyện, thành, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành công tác phun thuốc khử khuẩn khuôn viên, phòng thi, hội trường… tại các điểm thi tốt nghiệp THPT 2020.



Lịch thi ngày 8 và 9-8.

Ngoài ra, tại các điểm thi đã chuẩn bi máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, xà bông…

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, 10 cán bộ y tế cùng 10 máy đo thân nhiệt sẽ được đưa đến các điểm thi trên địa bàn huyện kiểm tra sức khỏe cho các thí sinh và cả giám thị coi thi. Ngoài tra, mỗi thí sinh được phát miễn phí 5 chiếc khẩu trang, mỗi thành viên hội đồng coi thi 7 chiếc.

Tại Nghệ An có 61 điểm thi với 1.406 phòng thi, 31.200 thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An huy động 3.222 cán bộ coi thi, 420 nhân viên phục vụ kỳ thi, 799 công an bảo vệ, 61 cán bộ y tế, 586 cán bộ giám sát thi.



Lịch thi ngày 10 và 11-8.

Toàn tỉnh Nghệ An cũng đã chuẩn bị hơn 300 phòng thi phòng thi dự phòng (mỗi điểm thi ít nhất 5 phòng) để bố trí cho các thí sinh thuộc giãn cách xã hội.

Những ngày qua, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã đến các điểm thi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19.

Cho đến chiều tối 6-8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có ca nào dương tính với COVID-19.