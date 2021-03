Nghi vấn uống nước phát ở cổng trường khiến 9 em đau bụng, nôn

Ngày 17-3, Công an phường Hà Huy Tập, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã mời nhóm đi xe ô tô mang biển kiểm soát ở Hà Nội đi phát nước uống miễn phí trước cổng trường để làm rõ vụ việc có 9 em học sinh phải nhập viện vì đã uống thứ nước uống miễn phí này.



Trường THCS Quang Trung- nơi một nhóm người từng đứng phát nước uống miễn phí.

Trước đó, chiều 17-3, nhóm này đánh xe ô tô đến đỗ gần trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh) để phát nước uống miễn phí cho các em học sinh.

Sau hai tiếng đồng hồ, các em uống nước miễn phí trên thì có 9 em học sinh kêu đau bụng, buồn nôn. Các em được cho tạm nghỉ học xuống trạm y tế để điều trị. Hiện sức khỏe 9 em đã ổn định.

Khi phát hiện sự việc, bà Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung đã yêu cầu các em học sinh không được uống chai nước nêu trên và báo cáo lên Phòng GG&ĐT TP Vinh, Công an phường Quang Trung.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung đã yêu cầu các em học sinh nhận chai nước miễn phí nộp lại cho nhà trường, không được uống. Hiện nhà trường đã thu hồi được 183 chai nước.

Nhóm trên cũng đã phát hàng trăm chai nước uống miễn phí cho học sinh Trường THCS Quang Trung (TP Vinh).

Hôm nay (17-3), nhóm trên tiếp tục đến các cổng trường để phát, tiếp thị các chai nước uống. Khi nhóm đang đỗ xe trước cổng Trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã phát nước uống miễn phí thì Công an phường Hà Huy Tập và Công an TP Vinh mời về trụ sở để làm rõ.