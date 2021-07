3 triệu liều vaccine Moderna viện trợ của Mỹ sẽ đến Việt Nam ngày 25-7 Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 22-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Moderna sẽ đến Việt Nam vào ngày 25-7 tới. Đây là lô vaccine do chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX (COVAX facility - cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) đồng khởi xướng với UNICEF là đối tác triển khai chính.