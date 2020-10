Người đàn ông đánh bé 2 tuổi khai gì với cơ quan công an?

Ngày 5-10, một lãnh đạo Công an Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cho biết, vào ngày 4-10, ông B.V.H (32 tuổi, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) đã đến cơ quan công an trình diện sau nhiều lần bị triệu tập về hành vi đánh bé gái 2 tuổi ở trường mầm non Trump Kids (phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai).



Tại cơ quan công an, ông H thừa nhận đã đánh bé PTBA tại lớp như phản ánh của báo chí.

Cụ thể, vài chiều 30-9, ông H đến đón con gái như trường lệ, khi đến cửa lớp, nghe tiếng con gái khóc, vào lớp kiểm tra con vẫn chưa ngưng khóc, trên tay có vết đỏ.

Vì quá xót con nên ông H đã có hành động dùng tay tát nhẹ vào mặt cháu bé cắn con mình, yêu cầu xin lỗi. Ông H cũng khai đã túm tóc và tát nhẹ vào mặt cháu vì cháu bé chưa chịu xin lỗi.

Giải thích về nguyên nhân đánh bé PTBA, ông H khai rằng do cận thị, mới nhìn vào tưởng con bị chảy máu nên đã đánh cháu.

Sau đó, chiều cùng ngày, H cùng gia đình về Hà Nội thăm người nhà ốm.

Sau khi biết thông tin vụ việc mình đánh bé B.A được đăng tải trên báo chí, ông H đã nhắn tin xin lỗi gia đình và nhờ người đến gặp. Sau khi từ Hà Nội trở về ông đã đến trụ sở công an để trình diện.

"Đơn vị hiện không tạm giữ ông H, bởi đang chờ cơ quan chức năng giám định sức khỏe cháu B.A", vị lãnh đạo cho hay.