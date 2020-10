Người đàn ông đánh bé 2 tuổi vẫn chưa đến công an trình diện

Sáng 3-10, một lãnh đạo công an thành phố Lào Cai, cho biết ông HVH, người đàn ông giật tóc, đánh nhiều lần vào mặt bé gái 2 tuổi (PTBA) tại Trường mầm non Trumpkids vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện dù cơ quan này đã nhiều lần triệu tập.



Theo vị này, ông H hiện cũng không có mặt tại địa phương nên cơ quan công an đã tổ chức lực lượng truy tìm.

Anh Phạm Quang Giang (bố bé BA) cho biết đến sáng nay, tình hình sức khoẻ của bé B.A. đã tạm thời ổn định hơn nhiều.



Bé B.A đã ổn định tâm lý. ẢNH: Lào Cai

Phía gia đình bé BA cũng muốn pháp luật vào cuộc và không giải quyết vụ việc trên vấn đề tình cảm.

Cũng trong sáng 3-10, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết, sau sự việc phụ huynh tên H có hành vi hành hung cháu bé P.B.A ở Trường Mầm non Trump Kids, nhà trường đã tạm thời không nhận trông cháu T (con gái anh H) trong khoảng thời gian này.

Nhà trường đã tạm thời đình chỉ việc dạy học của 3 giáo viên H.T.L, N.T.V, Đ.T.S vì đã không kịp thời phản ứng bảo vệ cháu P.B.A khi cháu bị hành hung.

Đối với cháu P.B.A, tuy cháu chưa được xuất viện nhưng đã được bác sỹ cho về với gia đình và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã đến thăm cháu P.B.A, tình hình sức khỏe cháu ổn định.