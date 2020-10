Người đàn ông giật tóc, tát bé 2 tuổi ra trình diện công an

Trưa 4-10, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an TP Lào Cai (Lào Cai), cho biết ông HVH, người đàn ông đánh bé gái tên PTBA (2 tuổi) tại trường đã ra trình diện công an sau nhiều lần công an triệu tập không thành công.

Công an TP Lào Cai cho hay đơn vị đang tiến hành lấy lời khai của ông HVH.

Như PLO đã đưa tin, chiều 30-9 tại Trường Mầm non Trumpkids (Lào Cai), cháu A. bị một người đàn ông tên H. đi từ phía ngoài xông vào tát mạnh vào mặt khiến cháu òa khóc. Người đàn ông này còn giật ngửa tóc cháu A. ra phía sau, dùng tay đánh mạnh vào chân và mặt cháu nhiều lần.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do con ông H. và cháu A. giành đồ chơi trong lớp, cháu A. đã cắn vào tay bạn khiến con ông H. khóc. Vì xót con nên ông H. đã đánh cháu A. và bắt cháu xin lỗi.

Đến sáng 3-10, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai đã tạm thời đình chỉ việc dạy học của 3 giáo viên vì đã không kịp thời phản ứng bảo vệ cháu A. khi cháu bị hành hung.

Đối với cháu A., tuy cháu chưa được xuất viện nhưng đã được bác sỹ cho về với gia đình và tiếp tục theo dõi sức khỏe.