Người dân Quảng Nam đổi rác thải nhựa lấy nước rửa tay

Ngày 22-3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết Đoàn Thanh niên huyện Núi Thành đang thực hiện chương trình đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, người dân mang các vỏ chai, lon, giấy vụn đến các điểm quy định để đổi lấy dung dịch sát khuẩn khô, nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn... Số rác thải nhựa này sẽ được Huyện đoàn Núi Thành tiếp tục bán lấy kinh phí mua nguyên liệu may khẩu trang phát miễn phí cho người dân trong thời gian tới.



Người dân đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống COVID-19. Ảnh: TC

Sau khi phát động, chương trình đã được người dân huyện Núi Thành hưởng ứng tích cực. Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho rằng hoạt động này có ý nghĩa và cần phát huy trong thời gian tới.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong ngày 22-3, ngành y tế đã giám sát và lấy ba mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm.

Tính đến ngày 22-3, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 387 mẫu xét nghiệm. Trong đó, ba mẫu dương tính (bệnh nhân 31, 33 và 57), 43 mẫu đang chờ kết quả, còn lại âm tính COVID-19.