Người doạ đánh khách Tây ở Hội An: 'Tôi chỉ khóa xe giùm!'

Sau khi xảy ra sự việc người bán hàng vỉa hè dọa đánh khách tây ở Hội An gây xôn xao dư luận, ngày 24-10, ông Nguyễn Văn Lanh-Trưởng phòng Văn hoá thông tin TP Hội An (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang phối hợp với công an để xác minh làm rõ.

Theo ông Lanh, chiều 23-10, đại diện phòng và công an phường Minh An (địa bàn xảy ra sự việc) đã mời bà Nguyễn Thị Gió (tên thường gọi là Mỹ, 60 tuổi, ngụ phường Thanh Hà, TP Hội An), người bán hàng vỉa hè doạ đánh du khách đến làm việc.

Tại đây, bà Gió thừa nhận hành vi của mình và cho biết sự việc đã xảy ra hơn ba tháng trước tại ngã tư Lê Lợi-Phan Châu Trinh. Bà cũng khá bất ngờ khi xem clip ghi lại hình ảnh bà vung tay với các du khách lan truyền trên mạng xã hội.



Bà Gió trần tình sự việc. Ảnh TB

Theo bà Gió, vào buổi tối xảy ra sự việc có bốn vị khách tây chạy xe đạp tới gần quầy nước của bà, sau đó họ dựng xe đi bộ vào phố cổ. Khuya cùng ngày, bà dọn hàng nước chuẩn bị về nhưng vẫn thấy hai chiếc xe đạp dựng đó nên khóa lại.

“Sợ kẻ gian lấy trộm xe tôi mới lấy dây khóa khóa hai xe đạp lại. Lúc bốn vị khách trở ra, thấy xe bị khóa họ tỏ thái độ gắt gỏng tôi mới bực tức. Trong lúc nóng nảy tôi có vung tay nhưng đó chỉ là hành động giải tỏa ức chế chứ không phải đánh họ”, bà Gió trần tình.

Bà Gió cũng bày tỏ nghi ngờ ý đồ của người đã phát tán clip là chủ cửa hàng bên cạnh hàng nước và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

"Mặc dù người trong cuộc đã có những lời khai ban đầu nhưng còn nhiều vấn đề cần xác minh. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ ngọn ngành vụ việc từ nhiều phía để đưa ra hướng xử lý. Căn cứ theo lời khai, công an phường Minh An sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bà Gió khoá xe để bảo vệ tài sản cho du khách hay khoá xe của du khách để lấy tiền", ông Lanh nói.



Bà Gió vung tay doạ đánh du khách. Ảnh chụp màn hình

Ông Lanh cũng cho hay cơ quan chức năng đã xác định được người đăng clip lên mạng xã hội và liên hệ với người này, tuy nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi.

Về việc có xử phạt bà Gió hay không, ông Lanh cho biết: "Nếu sự việc mới xảy ra dưới 30 ngày, cơ quan chức năng sẽ cấm bà Gió buôn bán ở khu vực này do có thái độ chèo kéo, hăm doạ du khách. Còn nếu đã xảy ra cách đây ba tháng như bà Gió nói thì không thể xử phạt được do hành vi của bà không để lại hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên sẽ răn đe, nhắc nhở”.



Bà Gió mở khoá xe trước khi có hành động vung tay doạ đánh du khách. Ảnh chụp màn hình

Riêng với hành động của bà Gió trong đoạn clip, ông Lanh khẳng định cho dù du khách bất nhã, lời lẽ không đúng bà Gió cũng không nên có thái độ như vậy. “Văn hoá Hội An không hành xử như vậy đâu! Mặc dù không phải lúc nào du khách cũng đúng nhưng cần cư xử lịch sự, đúng văn hoá của người Hội An nói riêng và người Việt nói chung”, ông Lanh chia sẻ.

Như PLO đã thông tin, khuya 22-10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ vừa mở khóa xe của du khách tại phố cổ Hội An vừa vung tay dọa đánh họ. Sau khi clip được đăng tải, đã có rất nhiều chia sẻ và lượt bình luận tỏ thái độ không đồng tình, lên án hành động này của người phụ nữ bán nước trên vỉa hè. Được biết, UBND phường Minh An đã cấm hoạt động buôn bán đối với bà Gió trong vòng 15 ngày (kể từ ngày 24-10) để điều tra về hành vi nói trên.