Người mất việc sẽ được hỗ trợ 4,5 triệu để đào tạo nghề

Nhu cầu học nghề ngày càng tăng Bộ LĐ-TB&XH cho biết theo báo cáo của các địa phương, người thất nghiệp có nhu cầu học nghề tăng. Năm 2018 có 37.977 người (tăng 9,3% so với năm 2017); năm 2019 có 41.906 người (tăng 10,3% so với năm 2018); năm 2020 có 26.507 người (giảm 36,7% so với năm 2019, do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài). Tuy nhiên, tỉ lệ số người được hỗ trợ học nghề so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa cao (khoảng 5%). Nguyên nhân, do mức hỗ trợ học nghề hiện nay (tối đa 1 triệu đồng/người/tháng) thấp hơn nhiều so với mức chi phí học một số nghề như kỹ thuật trang điểm, lái xe hạng B2, lái xe hạng C...