Người phụ nữ bán vé số trả túi tiền, vàng nhặt được trên đường

Ngày 6-4, Công an phường Thanh Bình, Biên Hòa (Đồng Nai) đã bàn giao tài sản là ví tiền cho người đánh rơi. Tài sản này được bà Lê Thị Hậu (48 tuổi, quê Nghệ An) bán vé số dạo nhặt được trên đường và đem đến Công an phường Thanh Bình nhờ liên hệ tìm chủ nhân.

Bà Hậu kể nhặt được chiếc ví trong khi đi bán vé số dạo trên đường gần khu vực ga Biên Hòa. Sau khi mở ví kiểm tra, bà phát hiện trong có nhiều tiền, vàng, ngoại tệ, thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân.

Không tìm được chủ nhân của chiếc ví, bà Hậu đã đến Công an phường Thanh Bình để nhờ liên hệ trả lại tài sản cho người đánh mất.



Bà Hậu trả lại số tài sản của người đánh rơi trên đường.

Tài sản trong ví gồm hơn 5 triệu đồng, một miếng vàng SJC, ngoại tệ, thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.



Sáng 6-4, chủ nhân chiếc ví bị rơi là ông Nguyễn Văn Lực (ngụ tỉnh Bình Dương) đã đến Công an phường Thanh Bình để nhận lại tài sản. Cảm kích trước tấm lòng của bà Hậu, ông Lực xin tặng bà toàn bộ số tiền trong ví nhưng bà Hậu từ chối.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Hậu khó khăn, rời quê Nghệ An cùng với người con vào thành phố Biên Hòa thuê nhà trọ đi bán vé số.

Trước hành động đẹp, trả lại tài sản cho người đánh rơi của bà Hậu, Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa và UBND phường Thanh Bình đã cử cán bộ xác minh để có hình thức khen thưởng.