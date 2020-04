Nha Trang lắp ATM gạo phục vụ người khó khăn trong mùa dịch

Sáng ngày 18-4, ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đồng loạt có nhiều điểm cấp phát gạo cho người có khó khăn ở địa phương. Đáng chú ý là ở điểm Trường Tiểu học Phước Tiến, số 10 đường Lê Thánh Tôn, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), có rất đông bà con đến xếp hàng từ sớm để vào nhận gạo.

Đây là điểm có sự phối hợp giữa Hội chữ thập đỏ TP Nha Trang – Khánh Hòa và nhóm Cựu học sinh Khánh Hòa phục vụ người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid – 19.



Ông Lê Quốc Thịnh – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Nha Trang cho biết, được sự hỗ trợ của nhóm Cựu học sinh Khánh Hòa, đơn vị tổ chức chương trình ATM gạo để phục vụ những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

"Ban đầu đặt tại số 118 Nguyễn Trãi, phường Phước Tân. Nhưng chỉ vài giờ sau phải tạm ngưng vì bà con đến quá đông, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và các quy định khác, nên chúng tôi quyết định chuyển đến sân Trường Tiểu học Phước Tiến, số 10 đường Lê Thánh Tôn, TP.Nha Trang", ông Thịnh cho biết.



Theo ông Thịnh, việc phát gạo thực hiện từ 8h00 đến 11h và từ 14h đến 16h30. Mỗi ngày sẽ có khoảng 500 suất, mỗi suất 2 kg. Trường hợp là người khuyết tật, ngồi xe lăn có tình nguyện viên trao tận tay. Bà con đến nhận gạo xếp hàng đúng khoảng cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay bằng máy tự động…



Người dân xếp hàng nhận gạo trong khuôn viên trường tiểu học Phước Tiến.

Là người đến và nhận được gạo sớm nhất, cụ Phạm Thị Lước, 80 tuổi ở phường Phương Sơn chia sẻ: Nhà có 2 vợ chồng già, ở nhà thuê, nghe tin được nhận gạo miễn phí mừng quá cố gắng đến đây và hy vọng tiếp tục nhận được sự trợ giúp của xã hội trong mùa dịch này.

Bé Minh Tuyết, 9 tuổi ở phường Phước Tiến, đang xếp hàng để vào nhận gọi bộc bạch: Nhà có 2 mẹ con, mẹ con yếu không đi được nên con đi nhận gạo thay. Con rất cảm ơn mọi người…



Thầy Phạm Vũ Thanh An – giáo viên trường THCS Võ Văn Ký, TP Nha Trang, đại diện nhóm cựu học sinh Khánh Hòa cho biết: “Xuất phát từ việc có nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch, anh em trong nhóm mong muốn hỗ trợ các trường hợp trên qua ATM gạo với tinh thần "chung tay cùng vượt qua đại dịch”. Máy do anh em trong nhóm tự chế tạo và lắp đặt, có 2 vòi, mỗi lần nhấn nút sẽ nhận được 2 kg gạo. Với những khởi động ban đầu thành công, rất mong có thêm nhiều người hảo tâm hỗ trợ để chương trình giúp đỡ được ngày càng nhiều người hơn”. Thầy An chia sẻ.



Theo Ban tổ chức, ban đầu huy động được 10 tấn gạo, nhưng đến thời điểm này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân, các nhà hảo tâm. Có người trực tiếp chở cả tấn gạo đến, người ủng hộ bằng tiền, quy ra gạo được trên 30 tấn.

Ngoài ra nhiều cá nhân tổ chức còn ủng hộ khẩu trang…đặc biệt chiều ngày 17-4, quân và dân huyện đảo Trường Sa cũng đã đến thăm và tặng chương trình 1 tấn gạo.