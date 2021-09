Ngày 1-9, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản gửi Sở Y tế, Sở TT&TT cùng UBND các địa phương trong tỉnh về tăng cường công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn.

Thời gian qua, việc quản lý tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung chưa được thực hiện nghiêm túc. Có nơi còn lỏng lẻo, không thực hiện nghiêm 5K.



Một khu cách ly tại TP Phan Thiết (ảnh minh họa)

Tại khu cách ly tập trung vẫn còn xảy ra tình trạng người cách ly từ phòng này sang giao lưu với phòng khác, việc kiểm soát công dân ra, vào thiếu chặt chẽ. Thậm chí có nơi người cách ly còn tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt. Một số khu cách ly tập trung còn có số lượng ca mắc F0 cao, tập trung vào một số phòng nhất định.

Đối với khu phong tỏa vẫn còn tình trạng người dân ra ngoài không có lý do chính đáng, tụ tập nói chuyện. Việc trẻ em ra khỏi nhà vui chơi đã dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Để thực hiện nghiêm công tác quản lý cách ly tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn tỉnh, tránh lây nhiễm chéo và lây nhiễm ra cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương phải chấn chỉnh và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Cụ thể, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung, yêu cầu người. Chia nhỏ số người trong phòng, sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung mới để đưa F1 mới phát sinh vào quản lý riêng.

Rà soát trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong khu cách

ly tập trung. Xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế hoạt động của khu cách ly tập trung, lưu ý các quy định đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch và các chế tài xử lý nghiêm trong trường hợp người cách ly vi phạm. Thông báo nội quy, quy chế rộng rãi cho toàn thể đối tượng có liên quan biết, thực hiện. Tăng cường trao đổi, phối hợp trong thực thi công tác quản lý và nghiệp vụ giữa Ban Quản lý và cán bộ y tế.

Đối với khu phong tỏa: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng, chấn chỉnh việc người dân còn tụ tập vi phạm quy định về giãn cách, thả rong vật nuôi dẫn đến nguy cơ lây nhiễm,.. Đặc biệt khu phong tỏa cứng không cho người dân ra khỏi nhà, lương thực, thực phẩm phải được mang đến tận nhà, có người giám sát 24/24 qua camera.

Ở những hẻm nhỏ, thông với nhiều hẻm khác phải bố trí lực lượng trực thường xuyên, hạn chế thấp nhất tiếp xúc trong cộng đồng, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Các trường hợp cố tình vi phạm hoặc đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái phạm phải xử phạt nghiêm. Khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao cần tính toán phương án vận động và đưa người dân đi cách ly tập trung để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Sở Y tế kết hợp giữa truyền thông trên mạng xã hội với truyền thông trực tiếp tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, kịp thời thông tin đến người dân các thông điệp phòng, chống dịch COVID-19. Đánh giá, phân tích nguyên nhân

phát sinh F0 trong khu cách ly để có biện pháp sàng lọc, ngăn chặn lây lan dịch

bệnh.

Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng hoàn thành lắp đặt camera giám sát trong các khu cách ly tập trung để giúp cho việc theo dõi, giám sát người cách ly.

Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 khu vực phía Bắc tỉnh và khu vực phía Nam tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa, đảm bảo việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Không được để lây nhiễm trong khu cách ly, từ khu cách ly ra cộng đồng. Trường hợp phát hiện khu cách ly, khu phong tỏa nào không thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch thì chấn chỉnh, nếu vẫn tái phạm thì tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xử lý theo quy định.