Chiều 8-6, Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi xác định được trường hợp ông PCC (57 tuổi, cán bộ kế toán BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành y tế đã nhanh chóng truy vết các trường hợp F1, F2.

Trong đó, có 51 người là trường hợp F1 đã được cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.



Lực lượng hóa học Quân khu 4 phun khử khuẩn ở TP Hà Tĩnh.

Hiện tại, ngành y tế Hà Tĩnh đang khẩn trương tập trung lực lượng để thực hiện việc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực phong tỏa nơi bệnh nhân C. sinh sống (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Đối với BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh- nơi ca bệnh C. làm việc, sẽ tiến hành cách ly từng khu vực khoa, phòng; nhanh chóng triển khai tiêu độc, khử trùng; lấy mẫu xét nghiệm nhanh để sớm mở cửa lại phục vụ hoạt động thăm khám, điều trị.

Tại Nghệ An cũng có nhiều người là F1, F2 của ông C. Trong số những người F1 tại Nghệ An có ông NTB. (là cậu của ông C.), bà Nguyễn Thị H. (mự của ông C.) và bà Nguyễn Thị N. (dì của ông C.) cùng quê xã Thanh Lương (huyện Thanh Chương, Nghệ An).



Trạm Y tế xã Thanh Lương đang cách ly, theo dõi sức khỏe hai người là F1.

Cán bộ Trạm Y tế xã Thanh Lương cho biết, hiện ông B. đã về Nghĩa Đàn (Nghệ An) còn bà H. và bà N. đang được cách ly y tế tại trạm y tế xã và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 6-6, những người quê Nghệ An trên có đi giỗ, gặp ông C.

Sở Y tế Hà Tĩnh chiều 8-6, ra thông báo khẩn tìm người từng đến các địa điểm mà bệnh nhân C. từng đến gồm:

- Quán cắt tóc Mạo, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, từ 8 giờ đến 10 giờ, ngày 3-6.

- Điểm tắm nước ngọt công cộng do huyện quản lý, bãi tắm Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, từ 18 giờ đến 18 giờ 45 phút, ngày 3-6.

- Quán Thanh Đèo, thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, Nghi Xuân, từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 3-6.

- Nghĩa trang Đông Vịnh, TP Vinh, Nghệ An, khoảng 17 giờ ngày 6-6.

Đề nghị những người đến các địa điểm và thời gian trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương hoặc gọi đường dây nóng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh: 0961202026 để được tư vấn hỗ trợ.