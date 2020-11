Những pha nhận xổ số triệu đô nghe muốn… đau tim

Tấm vé số bị bỏ quên trong túi xách



Có rất nhiều người mua vé số xong có thói quen để vào ví hoặc túi xách mà quên bẵng đi. Và có lẽ Úc là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp quên vé số như vậy khi có đến 02 trường hợp trúng Jackpot đều “vứt” vé số trong túi xách.

Vào tháng 4-2020 vừa qua, khi đang trong giai đoạn giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một người phụ nữ ở thành phố Sydney (bang New South Wales, Úc) bất ngờ nhìn thấy tờ vé số đã để quên trong túi xách suốt 4 tháng. Điều đáng nói đây là tấm vé trúng độc đắc trị giá lên tới 2,7 triệu đô AUD (gần 44 tỉ đồng).

Xổ số điện toán rất được người chơi ở Úc ưa chuộng. (Ảnh minh họa)



Cô cho biết, tấm vé này thuộc sản phẩm Megadraw, được bạn tặng vào tháng 12-2019. Trong suốt 4 tháng, cô để tấm vé trong túi xách và quên bẵng cho tới ngày 20-4 năm sau mới nhớ đến nó. Sau đó, cô lấy vé ra dò và thật sự sốc khi nhận ra mình là chủ nhân của cả một “núi” tiền.

May cho cô gái này là Công ty Xổ số Quốc gia Úc - The Lott quy định thời hạn nhận giải cho vé trúng thưởng ở bang New South Wales khá dài. Khi nhận giải, cô chia sẻ việc sẽ trích một khoản tiền chia cho người thân và bạn bè, đặc biệt là người bạn đã tặng cô tấm vé may mắn.

Cũng tại Úc vào đầu năm 2017, một người đàn ông sống ở thành phố Newcastle (bang New South Wales) vô tình tìm thấy một tờ vé số trúng độc đắc hơn 1 triệu AUD của xổ số Australia Saturday Lotto, quy đổi theo tỉ giá lúc bấy giờ là hơn 20 tỉ đồng. Tại thời điểm phát hiện tấm vé, kỳ quay dự thưởng của nó đã diễn ra hơn một năm - ngày 9-1-2016.

“Hỡi ơi” hơn khi ông tiết lộ, tấm vé được ông phát hiện trong lúc dọn dẹp đống đồ cũ và rửa xe. Nó nằm dưới đáy của một chiếc túi mua sắm. Giai đoạn đó, Công ty Xổ số NSW Lotteries cũng đang chạy chiến dịch yêu cầu người chơi kiểm tra lại những vé số cũ chưa dò.

“Tôi thật ngu ngốc nhưng tôi mừng vì mình đã không vứt chiếc túi cũ đi”, chủ nhân giải xổ số hơn 1 triệu AUD nói và cho biết kế hoạch sử dụng tiền trúng thưởng vào việc hỗ trợ các con cháu trong học tập.

Quên vé số trúng thưởng tại điểm bán vé

Ông Mike Weirsky ở bang New Jersey (Mỹ) thì trúng Jackpot lên tới 273 triệu USD của giải xổ số nổi tiếng thế giới Mega Millions hôm 1-3-2019, chỉ một ngày sau khi mua vé. Chuyện khó tin là ông mua vé rồi lại để quên chính tấm vé đó tại cửa hàng vì mải tập trung vào điện thoại. May cho ông, ai đó đã nhìn thấy tờ vé và giao lại cho cửa hàng.

Khi Mike Weirsky quay lại vào ngày hôm sau, ông xác nhận mình là chủ nhân của tờ vé và được nhân viên trả lại. Trên thực tế, nếu người nhặt được tờ vé số nói trên hay nhân viên cửa hàng ký tên lên vé, họ hoàn toàn có thể đi lĩnh thưởng.

Ông Mike Weirsky để quên tấm vé trúng 273 triệu USD ở cửa hàng.



Người đàn ông 54 tuổi khi đó cho biết, ông “sẽ ngồi lại và tận hưởng” khoản tiền kếch xù. Việc đầu tiên ông làm là đi mua một chiếc xe nâng mới, mua xe hơi và sửa nhà cho mẹ. Tất nhiên, ông cũng tìm lại vị khách hàng tử tế để gửi quà cảm ơn.