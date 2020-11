Novaland đến thăm hỏi hàng ngàn hộ dân miền Trung

Với lượng mưa rất to trong nhiều ngày liên tiếp, các tỉnh miền Trung tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do mưa lũ hiện còn diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở mức cao, có những lưu vực sông đã vượt mức nước lũ lịch sử, nhiều vụ sạt lở cướp đi sinh mạng thương tâm.

Người dân Miền Trung đối mặt với muôn vàn khó khăn từ trận lũ lịch sử.



Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên - Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Gần 1 tháng qua, nhằm kịp thời chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã tích cực hướng về miền Trung ruột thịt. Mới đây, với nguồn kinh phí 15 tỉ đồng từ sự đóng góp của nhân viên và ngân sách tập đoàn, ngày 30 và 31-10, đại diện thành viên Novaland phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị đã đến thăm hỏi trực tiếp, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt đến người dân tại một số khu vực bị ảnh hưởng và chịu tổn thất nặng nề do tình trạng ngập, sạt lở…

Đồng hành cùng chương trình trao tặng quà lần này còn có sự đóng góp và tài trợ 1.000 phần sữa từ Công ty Cổ phần Anova Safe Food. Cùng với đó, nhiều hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ sẽ liên tục được triển khai trong thời gian sắp tới.

Chị Nguyễn Thị Bé (thôn Tân Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) xúc động khi đại diện Tập đoàn Novaland đến tận nơi chia sẻ, hỗ trợ.



Cảm động khi được đoàn đến tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ, chị Nguyễn Thị Bé (thôn Tân Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) rưng rưng chia sẻ: “Chưa kịp sửa chữa xong ngôi nhà sau trận bão bị tốc mái thì nay nhà đã bị sập hoàn toàn do cơn lũ vừa qua. Chồng bán vé số, tôi đi làm thuê, tổng thu nhập cả nhà chưa đến 5 triệu đồng. Trang trải chi phí sinh hoạt cho 6 thành viên đã khó khăn, nay cả gia đình còn mất trắng tài sản. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các mạnh thường quân đã động viên, hỗ trợ thêm kinh phí để cả gia đình bắt đầu lại từ đầu”.

Không chỉ thiệt hại về tài sản, những nơi cơn lũ đi qua còn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Đến thăm bà Đoàn Thị Dung (xã Quảng Minh, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) trong căn nhà xơ xác, đại diện Tập đoàn Novaland không khỏi xúc động khi nghe bà chia sẻ về người chồng vừa mất do đợt lũ vừa qua. “Nước ngập năm nay cao hơn mọi năm rất nhiều. Ông nhà bị thương tật ở chân từ hồi đi bộ đội nên lúc nước lũ dâng cao bất ngờ ông đã bị đuối nước và bỏ cả gia đình ra đi mãi mãi. Mất cả tài sản, giờ người cũng không còn nên tôi đau lòng quá. Cảm ơn sự chia sẻ động viên của Chính quyền và các mạnh thường quân”, bà Dung cho biết.

Chuyến hành trình thiện nguyện lần này, hơn 1.000 suất quà thiết thực bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay bà con xã Phú Hồ, xã Phú Lương, Thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế); xã Quảng Tiên, Quảng Minh (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình); xã Trung Sơn, Trung Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), đồng thời đoàn cũng đến động viên và thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại về tài sản, có người không may bị mất do đợt lũ quét vừa qua.

Sắp tới, từ khoản ngân sách lần này, chặng hành trình thiện nguyện hướng về miền Trung ruột thịt của Tập đoàn Novaland sẽ tiếp tục lan tỏa để hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống như công tác xây dựng nhà, sửa chữa nhà hư hỏng. Đặc biệt, tập đoàn sẽ hỗ trợ đến các em học sinh nghèo ở vùng lũ miền Trung nhà cửa ngập sâu trong nước, quần áo, sách vở bị lũ cuốn đi để hành trình đến trường của các em sẽ bớt gian nan hơn.

Sự quan tâm, sẻ chia làm ấm lòng người dân vùng lũ.