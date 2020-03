Nửa đêm lập chốt chờ lao động từ Nhật Bản về để đưa đi cách ly

Lúc 0 giờ sáng 12-3, Sở Y tế Nghệ An phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội đứng chốt chặn đầu TP Vinh (Nghệ An) để chờ chiếc xe khách chở một lao động từ Nhật Bản về. Ngay khi xe khách này chạy trên quốc lộ 1A về đến đầu TP Vinh, tổ công tác đã yêu cầu chiếc xe dừng lại để đưa hành khách là anh H.V. H (37 tuổi, quê xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và những người trên xe đi cách ly.



Lực lượng y tế và cơ quan chức năng chốt chặn đầu cửa ngõ vào TP Vinh để đưa lao động từ Nhật Bản về đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: NTV.

Được biết, anh H. sang Nhật Bản làm việc chừng một năm nay. Những ngày qua, gần nơi anh H. ở có người Nhật Bản nhiễm virus COVID-19. Anh H. cảm thấy sốt, ho, đau ngực, đau mỏi nên đã đến cơ sở y tế khám thì họ khuyên anh H. nên sớm về nước.

Chiều 11- 3, anh H. bay từ Nhật Bản về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) rồi anh H. lên xe buýt về trung tâm thủ đô Hà Nội ăn phở, mua sim điện thoại Việt Nam. Sau đó, anh H. lên xe taxi ra bến xe bắt xe khách để về Nghệ An. Trên chiếc xe này có 15 hành khách.

Quá trình di chuyển và khi nằm trên xe giường nằm, anh H. đều đeo khẩu trang.

Quá trình xe di chuyển dọc đường có nhiều người đã xuống xe, khi xe về đến đầu TP Vinh trên xe chỉ còn 8 người.

PGS -TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ đồng hồ để hỏi, điều tra y tế về tình trạng sức khỏe, con đường di chuyển của anh H. và thuyết phục, yêu cầu những người trên xe khách đi cách ly.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu bệnh phẩm của anh H. gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) xét nghiệm và đang chờ kết quả. Những người còn lại trên xe khách đã được cách ly.