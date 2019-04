Nước suối trao tay, bay ngay nóng bức

Những ngày nghỉ lễ vừa qua người dân đi đường cảm thấy vô cùng mát lòng bởi chai nước suối và khăn lạnh tiếp nhận từ tay những chiến sĩ công an.

Ngày 30-4, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) trật tự Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ) phối hợp cùng với Công an phường Long Hưng, quận đoàn Ô Môn hỗ trợ phát nước suối, khăn lạnh miễn phí cho người đi đường trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Hơn 2.500 chai nước suối và khăn lạnh được các chiến sĩ công an trao tặng miễn phí tiếp sức cho người đi đường giữa những ngày hè nóng bức.

“Những ngày này đi trên đường nắng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, nhận được chai nước và khăn lạnh của mấy anh công an thì còn gì bằng” vừa cầm chiếc khăn lạnh lau mặt, anh Phạm Thanh Huy vừa nói.

Trước đó, ngày 28-4, Đội Cảnh sát giao thông quận Ô Môn cũng đã phát hơn 2.000 chai nước suối và khăn lạnh cho người dân.

Trung tá Lê Văn Thạch, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Ô Môn chia sẻ: "Công an quận Ô Môn luôn đồng hành với người tham gia giao thông. Việc phát nước suối và khăn lạnh một phần hỗ trợ cho người dân xa quê về nghỉ lễ phải chạy xe máy với chặng đường dài, thời tiết nắng nóng, oi bức. Khi phát nước suối và khăn lạnh, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ nhắc nhở, tuyên truyền bà con chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho chính mình và người khác”.