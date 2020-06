Ông Mười Hương - một nhân cách cộng sản cao cả

Niềm tin mãnh liệt vào sự thiện lương của con người Khắt khe, chặt chẽ trong nghề tình báo bao nhiêu thì sau ngày hòa bình, ông cũng chia sẻ nhiều với mất mát của đồng chí, đồng đội. Trong bộn bề hậu chiến, ông đã góp phần sửa sai cho Nguyễn Phổ - người dạy ông nghề in và giúp ông xuất bản báo Cờ Giải Phóng; phục hồi chế độ cho Nguyễn Hữu Đang, Trưởng ban tổ chức ngày độc lập; khẳng định sự trong sạch của Nguyễn Tài, người cộng sản đầy khí phách đã chiến thắng CIA… Ông nói về họ, giản dị mà thấm đẫm nhân tình: “Nói ai chứ nói Nguyễn Phổ theo Tây làm hại cách mạng tao không bao giờ tin”, “Nguyễn Hữu Đang là người có tư cách, không có chuyện theo Thụy An làm gián điệp đâu”, “Nguyễn Tài là người can đảm lắm…”. Điều gì làm ông vững tin vào việc nhìn người của mình như vậy nếu không phải là niềm tin mãnh liệt vào sự thiện lương của con người - niềm tin đã nâng đỡ ông vượt qua lao tù khắc nghiệt, cũng là niềm tin giúp ông vững vàng nhân cách trong việc đấu tranh và giữ gìn đoàn kết nội bộ! Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của ông Trần Quốc Hương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông Trần Quốc Hương với nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Ban bí thư Trung ương Đảng đã quyết định ban lễ tang nhà nước gồm 21 người; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng ban. - Linh cữu ông Trần Quốc Hương quàn tại Nhà tang lễ BV 175 Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM. - Lễ viếng từ 14 giờ thứ Hai 15-6-2020, lễ truy điệu lúc 9 giờ ngày 17-6-2020, sau đó là lễ di quan, an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.