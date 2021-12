Ngày 9-12, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi Những cống hiến thầm lặng năm 2021.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh bày tỏ, đại dịch COVID-19 lần thứ 4 với biến chủng mới, ảnh hưởng lớn đến đời sống của mọi người và các cơ quan, doanh nghiệp (DN).

Để đảm bảo duy trì sản xuất phát triển kinh tế, các khu công nghiệp vẫn nỗ lực hoạt động theo mô hình “3 tại chỗ”. Đời sống của công nhân trong các khu công nghiệp, đặc biệt là thời gian diễn ra dịch bệnh COVID -19 luôn được quan tâm, chú trọng.



Lễ phát động cuộc thi. Ảnh: VT

Theo ông Khánh, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, nguy cơ bị quấy rối tình dục là vấn đề mà phụ nữ và thanh niên đang phải đối mặt. Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục còn rất cao. Một bộ phận các nhóm yếu thế gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tình dục, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID -19 chưa kết thúc.



Cuộc thi ra đời từ thực tế này. Với mong muốn tập hợp các bài viết, video phóng sự ảnh của đông đảo các nhà báo, các cây bút không chuyên, góp tiếng nói chung bảo vệ đời sống công nhân nữ.

Nói về mục đích của cuộc thi, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam Tạ Việt Anh cũng cho biết thêm, đây là một sự nỗ lực trong cuộc chiến phòng, chống quấy rối tình dục giữa đại dịch COVID-19 nhằm tôn vinh sự đóng góp quan trọng của những cống hiến thầm lặng nhằm mục tiêu bảo đảm sự an toàn và an ninh của cộng đồng.

Đặc biệt, cuộc thi được tổ chức vì lao động nữ nhập cư trước nguy cơ quấy rối tình dục trong bối cảnh COVID -19 cũng như thúc đẩy quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế khác.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 9-12-2021 đến hết ngày 28-12-2021. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm: Từ 8 giờ 00 ngày 9-12-2021 đến 17 giờ 00 ngày 20-12-2021. Các tác giả gửi qua địa chỉ email: nhungconghienthamlang@gmail.com. Tác phẩm được xuất bản, sáng tác từ ngày 01-01-2021 đến 20-12-2021.