Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vào chiều 10-1, ông Nguyễn Thế Mạnh, tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, cho biết năm 2021 dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây khó khăn, nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với ngành bảo hiểm.

Số người tham gia BHXH tăng

Tính đến hết ngày 31-12-2021, số người tham gia BHXH hơn 16,5 triệu người, tăng 2,2% so với năm 2020, đạt 33,77% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp gần 13,4 triệu người, tăng 0,4% so với năm 2020, đạt 27,34% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm 2020, đạt tỉ lệ bao phủ 91,01% dân số, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao.

Đáng chú ý, số người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng trưởng mạnh, được các đại biểu Quốc hội khóa XV ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể, trong năm 2021, có hơn 1,45 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, cao hơn 1,96% so với chỉ tiêu được giao.



Hội nghị trực tuyến của ngành BHXH Việt Nam.



“Kết quả trên có được là nhờ ngành kịp thời đưa ra các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt ngành đã kịp thời ban hành, triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với các địa bàn, khu vực tương ứng từng cấp độ dịch…”- ông Mạnh cho hay.

Cạnh đó, BHXH Việt Nam cũng xây dựng, hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu hơn 98 triệu dân, là nền tảng cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm. Đặc biệt, trong năm 2021, BHXH Việt Nam đẩy mạnh triển khai ứng dụng VssID - BHXH số và có gần 30 triệu người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

“Ngoài ra, ngành bảo hiểm đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...”- ông Mạnh nói.

Tập trung thu hồi các khoản chi sai mục đích

Ghi nhận những thành quả của ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, việc giải quyết chế độ đối với NLĐ trong trong trường hợp doanh nghiệp nợ BHXH mà giải thể, phá sản hoặc chủ là người nước ngoài bỏ trốn còn vướng mắc; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm vẫn còn xảy ra…

Nhận định dịch COVID-19 có thể kéo dài trong năm 2022, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan rà soát, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tự nguyện (BHTN). Tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của BHXH.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cạnh đó, ngành cần tiếp tục thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đổi mới phương thức phục vụ người dân, khuyến khích giải quyết hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và chi trả không dùng tiền mặt. Triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, lãng phí, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung thu hồi các khoản chi sai mục đích, sai quy định, các khoản nợ đóng, chậm đóng.

“Ngoài ra quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN an toàn, bền vững và hiệu quả, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô. Hiện chúng ta đã quản lý tốt các quỹ an sinh cần tiếp tục nghiên cứu để dành phần lớn nguồn quỹ tham gia vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…”- Phó Thủ tướng yêu cầu.

Nhận thức thông thì chính sách mới bền vững Phó Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông theo hướng đa dạng, linh hoạt, thiết thực, để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Bởi nhận thức của Nhân dân thông suốt thì chính sách mới bền vững. Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng: - Huân chương Lao động hạng Ba cho BHXH Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020. - Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng - BHXH Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Lưu trữ, BHXH Việt Nam và cho cá nhân ông Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.