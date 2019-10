Phó Thủ tướng gặp mặt những ‘bông hồng thép’

Sáng 28-10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ công an tiêu biểu năm 2018. Đây là những nữ công an tận tụy, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.



Báo cáo của Bộ Công an cho biết hiện nay số lượng phụ nữ công tác trong lực lượng Công an nhân dân chỉ chiếm trên 15% quân số và là một bộ phận rất nhỏ của phụ nữ cả nước nhưng đã có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và phong trào phụ nữ Việt Nam.

Đa số chị em đã đảm nhiệm và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, từ các lĩnh vực công tác ở đơn vị chiến đấu đến những quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân; công tác nghiên cứu, tham mưu và hậu cần đảm bảo...; đồng thời còn hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình, xứng đáng với truyền thống, phẩm chất “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”; “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”… của phụ nữ Việt Nam.



Phó Thủ tướng chúc mừng các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiêu biểu. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ cảm xúc đặc biệt vì được gặp các “bông hồng thép”, đại diện tiêu biểu của chị em đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Chia sẻ tâm sự với các nữ cán bộ, chiến sĩ công an tiêu biểu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian qua, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu rất đáng tự hào cả về kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ…, song thực tiễn đang đặt đất nước trước những thử thách rất lớn, chúng ta “phải có quyết tâm phi thường” mới có thể bứt lên để thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Chúng ta không thể hài lòng với những gì đang có, không thể hài lòng với chính mình, mà phải quyết tâm đổi mới, phải thay đổi những thói quen, “rũ ra” khỏi những cái không còn phù hợp với tinh thần “bật lên”, “đi nhanh hơn” nhưng vẫn phải giữ được ổn định, giữ được sức mạnh để phát triển bền vững.

Thời gian qua, Bộ Công an đã có những thay đổi lớn, đây là sự nỗ lực và dũng cảm của bộ, bởi thay đổi thì có thể mang lại những rủi ro nhưng nếu không thay đổi chúng ta không thể thành công. Và bí quyết của đổi mới thành công là phải kết hợp được giữa việc “học thiên hạ” (tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ mới) đồng thời phải khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn thể dân tộc để mỗi người dân Việt Nam đều thôi thúc, thấy mình là người trong cuộc, cùng chung tay xây dựng đất nước ấm no hơn, giàu mạnh hơn, an lành hơn…

Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, cùng nhau làm hết sức mình để tạo dựng, chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp, xứng đáng với lòng tin của Bác, của Đảng và của toàn thể nhân dân.