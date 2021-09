Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 11-9.

Trong đó, một hạn chế được Thủ tướng chỉ ra đó là chưa sử dụng triệt để và thống nhất các giải pháp công nghệ, gây bất tiện cho người dân, tạo ra sự tập trung đông người vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Từ đó, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện biện pháp công nghệ phòng, chống dịch. Chính thức công bố và triển khai các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng, chống dịch COVID-19 (Sổ sức khỏe điện tử, Khai báo y tế, QR Code, Xét nghiệm, Tiêm chủng).



Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có để tạo thuận tiện cho người dân, chỉ cần dùng một app trong phòng, chống dịch và đặt tên đơn giản, dễ nhớ, dễ thực hiện. Kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng, xét nghiệm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và phục vụ người dân.

Trước đó, tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nêu thực tế: vừa qua các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh từ quản lý xuất nhập cảnh, thực hiện khai báo y tế điện tử, truy vết, phát hiện người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, quản lý cách ly, đánh giá nguy cơ dịch bệnh… tới quản lý công tác tiêm chủng, kết quả xét nghiệm, di biến động dân cư…

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chỉ đạo việc xây dựng các ứng dụng thiết thực, dễ sử dụng và các ứng dụng này phải được kết nối, liên thông; dữ liệu phải được quản lý đảm bảo an toàn, chỉ phục vụ công tác phòng chống dịch; người dân không phải sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau.



Tuy nhiên trong thực tiễn, các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch vẫn chưa được kết nối, liên thông, chưa tạo thuận lợi cho cả người dân và các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch cũng như công tác quản lý của chính quyền các cấp. Đặc biệt, người dân gặp không ít khó khăn, lúng túng khi phải sử dụng nhiều ứng dụng phòng, chống dịch khác nhau.



Sổ Sức khỏe điện tử, một trong những ứng dụng về quản lý tiêm chủng...

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Trước mắt chỉ đạo kết nối, liên thông ngay các cơ sở dữ liệu phát sinh từ các ứng dụng do Bộ TTTT, Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng (hiện do Bộ TT&TT quản lý) và kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý để phục vụ phòng, chống dịch.

Chủ trì, thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế để chỉ đạo phát triển một ứng dụng chính thức của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để người dân sử dụng thuận tiện (tạm gọi là ứng dụn phòng, chống Covid - PcCovid).

Yêu cầu đặt ra là trong thời gian sớm nhất phải có một ứng dụng chính thức duy nhất thuận tiện cho người dân sử dụng, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, dữ liệu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Khi triển khai ứng dụng mới, tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng do các Bộ chỉ đạo xây dựng, triển khai trước đây sẽ phải được tự động cập nhật, chuyển sang ứng dụng mới, không bắt buộc người dân phải khai báo lại từ đầu. Các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.