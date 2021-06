Ngày 25-6, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã phong tỏa Quán cơm 79 (bên quốc lộ 1A, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Nguyên nhân là do một tài xế từng ghé ăn cơm sau đó phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tài xế này là anh TTT (48 tuổi, trú xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi).



Chốt kiểm dịch phòng chống dịch COVID-19 bên Trạm thu phí Cầu Bến Thủy 2 (Nghệ An).

Anh T. điều khiển xe chở hàng đông lạnh từ huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) giao hàng.



Ngày 24-6, sau khi ghé vào Quán cơm 79, anh T. tiếp tục hành trình ra phía Bắc. Khi đang chạy trên quốc lộ 1A, anh T. dừng xe và vào Bệnh viện Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xin được test nhanh COVID-19. Kết quả test nhanh, hai lần anh T. đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, anh T. được cách ly y tế và lấy mẫu để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR cho thấy anh T. dương tính COVID-19.



Trạm y tế xã Kỳ Phong đã khẩn trương điều tra truy vết, cách ly kịp thời lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2.



Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết tài xế T. có dừng xe ăn cơm ở Hà Tĩnh nên gần như không liên quan đến các trường hợp ở Nghệ An. Hiện anh T. đang được cách ly, điều trị tại Nghệ An.

Lãnh đạo UBND xã Kỳ Phong cho biết sau khi nhận được thông tin từ Nghệ An, chính quyền xã Kỳ Phong đã huy động lực lượng y tế, công an, dân quân… thực hiện ngay các phương án phong tỏa quán cơm 79 và khu vực xung quanh.

Lực lượng chức năng cũng cách ly ba trường hợp F1 tại Trạm Y tế xã Kỳ Phong, cách ly 51 F2 tại nhà và đang tiếp tục tìm người có liên quan để có phương án chống dịch COVID-19.