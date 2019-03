Phụ nữ làm trụ cột gia đình thì đã sao?

Nên cùng nhau san sẻ việc kiếm tiền và việc nhà Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, phụ nữ có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến ngoài xã hội. Họ vừa là lãnh đạo công ty vừa là trụ cột gia đình. Tuy nhiên, tôi quan sát thấy một số gia đình chưa chấp nhận điều này. Nếu quy định việc kiếm tiền chỉ do đàn ông gánh vác hay việc nhà chỉ do phụ nữ đảm nhận thì sẽ tạo ra áp lực cho họ, ảnh hưởng tới sức khỏe, tâm lý và nhiều thứ khác. Ai có năng lực ra ngoài kiếm tiền tốt hơn thì người còn lại có thể đảm nhận việc nhà nhiều hơn. Việc nhà nó không tạo ra của cải nhưng nó tạo ra các giá trị rất lớn trong gia đình, thay vì thuê người giúp việc thì cha mẹ chăm con vẫn là tốt nhất. Sự chăm sóc gia đình tạo ra sự gắn kết, nâng đỡ tinh thần các thành viên trong gia đình… Phụ nữ hay đàn ông lui về chăm sóc gia đình đều không phải là “ăn bám”, quan trọng là cả hai cùng bàn bạc, chia sẻ với nhau. Ông ĐOÀN MINH CHÍ,quản lý dự án “TP an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”