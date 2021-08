Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh vừa ký văn bản về việc thông báo tuyên truyền, vận động người dân tiêm vaccine Vero Cell.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn quận 7 đã có 154.409 trường hợp tiêm vaccine ngừa COVID-19, đạt tỉ lệ 60% số người trên 18 tuổi của quận 7. Các loại vaccine đã được sử dụng là AstraZeneca, Prifze và Moderna.

Trong văn bản thông báo này, quận 7 cho biết nhằm mục tiêu miễn dịch trong cộng đồng, TP.HCM đã nhập khẩu 1 triệu liều vắc xin Vero Cell sản xuất tại Trung Quốc. Loại vaccine này đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt nằm trong danh sách các loại vaccine sử dụng khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cũng được nhiều nước trên thế giới đưa vào để sử dụng trong tiêm chủng.

Lô vaccine này nằm trong 5 triệu liều đã được Viện Kiểm định chất lượng quốc gia và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và cấp giấy chứng nhận xuất xưởng ngày 4-8. Do đó, đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Từ đó, Ban Chỉ huy thống nhất (thuộc UBND quận 7) đề nghị chủ tịch UBND 10 phường tuyên truyền, vận động những người dân chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 tự nguyện đăng ký tiêm vaccine Vero Cell, lập danh sách gửi về Phòng Y tế quận trước 11 giờ ngày 12-8 để đề xuất TP phân bổ vaccine.

Việc này nhằm tiến tới bao phủ tối đa các đối tượng được tiêm vaccine trên địa bàn quận, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu 70% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn quận.

Trước đó, hôm 10-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã ký văn bản gửi UBND TP.HCM về việc sử dụng vaccine Vero Cell của Sinopharm (Trung Quốc).

Văn bản nêu rõ: Căn cứ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 và trên cơ sở đề nghị nhập khẩu vaccine của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) đã đồng ý để Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn nhập khẩu 5 triệu liều vaccine Vero Cell, Inactivated (tên khác là SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated).

Vaccine Vero Cell, Inactivated sản xuất tại cơ sở Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd (Trung Quốc), đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt nằm trong danh sách vaccine sử dụng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 31-7, Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tiến hành thủ tục nhập khẩu thông quan tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và tiếp nhận 4 lô vaccine với tổng số lượng 1 triệu liều (cơ sở sản xuất Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd - Trung Quốc), bảo quản tại kho của công ty.

Các lô vaccine này đã được Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định chất lượng và cấp các giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine, sinh phẩm y tế ngày 4-8. Do đó, các lô vaccine nhập khẩu này đủ điều kiện để đưa ra sử dụng.

Chính vì vậy, Bộ Y tế thông báo để UBND TP.HCM biết và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.