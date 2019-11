Sắp diễn tập 'Code grey' chặn sự cố mất trật tự trong BV

“Bên cạnh đó, Sở Y tế cùng Công an TP.HCM sẽ tổ chức diễn tập phối hợp để kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sự cố gây mất an ninh trong BV. Dự kiến buổi diễn tập được tổ chức tại BV Nhân dân Gia Định vào tháng 12-2019 tới” – ông Thượng cho biết thêm.

Theo ông Thượng, hiện Sở Y tế TP.HCM đã giới thiệu mô hình “Code grey” của BV Nhân dân Gia Định. Do vậy, lãnh đạo các BV khác cần nghiên cứu, học hỏi và triển khai thực hiện để chủ động phát hiện, ngăn chặn những vụ việc gây mất trật tự và an ninh trong BV, kể cả việc hành hung nhân viên y tế.

Trao đổi với PLO, bác sĩ (BS) Chung Bá Ngọc, Trưởng phòng Hành chính quản trị BV Nhân dân Gia Định, cho biết “Code grey” chính là hệ thống phản ứng khẩn cấp giải quyết sự cố an ninh, trật tự trong BV.



Nhân viên BV sẽ có mặt sớm nhất tại khu vực xảy ra sự cố sau khi kích hoạt "Code grey". Ảnh: Một buổi thực nghiệm "Code grey" tại BV Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Theo BS Ngọc, khi có bất kỳ sự cố gây mất trật tự và an ninh trong BV, nhân viên y tế sử dụng điện thoại bàn bấm số 9 gọi tới tổng đài và báo sự việc đang xảy ra tại khoa, phòng nào.



“Nhân viên trực tổng đài nhanh chóng kích hoạt “Code grey” bằng cách nhấp chuột vào khoa, phòng đang xảy ra sự cố đã được cài sẵn trên máy tính và thông tin này được kết nối lập tức với điện thoại của những người đang trực ngay thời điểm xảy ra sự cố. Chỉ vài phút sau, những người có trách nhiệm đều có mặt đông đủ tại phòng, ban có sự cố để cùng giải quyết” - BS Ngọc cho biết thêm.

“Chưa hết, “Code grey” khi được kích hoạt còn được kết nối với công an khu vực và Công an phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Do vậy, chỉ ít phút sau, lực lượng công an cũng có mặt tại khoa, phòng xảy ra sự cố để phối hợp xử lý" – BS Ngọc nói.

BS Ngọc đúc kết: “Trước đây, mỗi khi có sự cố mất an ninh và trật tự tại các khoa, phòng thì nhân viên y tế tốn khá nhiều thời gian gọi tới từng bộ phận nên dễ có nguy cơ xảy ra những trường hợp không hay. Với “Code grey”, những bộ phận liên quan đã có mặt tại khu vực xảy ra sự cố không đầy một phút để mau chóng xử lý vụ việc”.