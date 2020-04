'Sau khi hiến máu, tôi tiếp tục về chăm lo người bệnh!'

Ngày 27-3, UBND TP.HCM ban hành chỉ thị tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2020. Theo UBND TP.HCM, năm 2019, số lượng máu tiếp nhận chỉ đạt trên 92% so với chỉ tiêu TP giao. Do đó, có những thời điểm vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cung cấp máu và dự trữ cho thảm họa thiên tai. Nhằm đảm bảo an toàn lượng máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại TP trong năm 2020, UBND TP.HCM yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đạt trên 280.000 lượt người hiến máu. Trong đó đạt trên 60% túi máu loại 350-450 ml; chất lượng máu sạch, tốt đạt trên 96%.