Ngày 9-7, tổ công tác thực hiện cách ly xử lý môi trường y tế thuộc bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM đã phối hợp cùng Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp (KCX-KCN) TP.HCM và ngành y tế dự phòng khảo sát thực tế công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM.

Đoàn đã đến Công ty TNHH Worldon Việt Nam, KCN Đông Nam, huyện Củ Chi, TP.HCM. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ năm 2015, tại đây có số người lao động cơ hữu là 13.000 lao động. Do tình hình dịch bệnh, một số khu vực tại TP.HCM thuộc diện phong tỏa, hiện nay công ty có khoảng 10.000 người đang làm việc.

Đại diện công ty cho biết công ty có cơ sở vật chất đảm bảo. Cụ thể, bên cạnh các khối nhà sản xuất, công ty đã xây dựng khu ký túc xá (KTX) cho người lao động. Vị trí khu KTX cách công ty khoảng 1 km. Trước đây, tại khu KTX có khoảng 2.000 người lao động. Một tháng trước, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, an toàn sản xuất công ty đã tổ chức thêm cho 1.000 lao động đến sinh sống tại KTX. Công ty đang tiếp tục triển khai vận động thêm người lao động đến KTX thay vì ở trọ tại các khu nhà trọ trong khu dân cư.

Từ đầu mùa dịch đến nay, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và ngành y tế TP.HCM, Ban quản lý các KCX-KCN TP.HCM (Hepza), công ty đã triển khai các biện pháp khai báo y tế, quản lý người lao động, truyền thông và giám sát 5K trong cơ sở sản xuất.

Tại khu vực nhà ăn, công ty đã chia sáu ca ăn, mỗi ca khoảng 1.500 người, trang bị vách ngăn tại các dãy bàn ăn đảm bảo hạn chế tiếp xúc giữa người lao động. Đặc biệt, trong trường hợp có ca bệnh, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở để cách ly F0, F1, F2…

Cũng tại KCN Đông Nam, huyện Củ Chi, đoàn đã khảo sát thực tế các biện pháp phòng chống dịch tại Công ty TNHH Thương mại Nhân Hoàng. Công ty có 700 công nhân và người lao động. Hiện nay, số công nhân và người lao động đang làm việc tại công ty là 600 người. Khảo sát các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại đây, các thành viên đoàn đã góp ý với ban lãnh đạo công ty về việc bố trí, sắp xếp các tài liệu truyền thông, các vật tư phòng chống dịch (khẩu trang, khử khuẩn, kính chắn giọt bắn), bố trí sắp xếp tại nhà ăn, phòng y tế, phòng cách ly tạm thời…

Ông Trần Việt Hà, Ban quản lý các KCX-KCN TP.HCM, cho biết tại huyện Củ Chi có bốn KCN, gồm KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Tân Phú Trung, KCN Đông Nam, KCN Cơ khí ô tô. Do đặc thù tại các KCN có đông người lao động, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, Ban quản lý các KCX-KCN TP.HCM đã và đang tiếp tục phối hợp cùng ngành y tế và các công ty, doanh nghiệp siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa an toàn sản xuất.