Sinh viên CĐ Cần Thơ may khẩu trang tặng bà con nghèo

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cạnh đó khẩu trang là mặt hàng đang khan hiếm trên thị trường, các sinh viên Trường CĐ Cần Thơ đã cùng nhau vận động mạnh thường quân may 10.000 khẩu trang vải tặng cho bà con nghèo.

Chị Nguyễn Thị Thúy Linh, Phó bí thư Đoàn trường CĐ Cần Thơ, cho biết để có nguồn kinh phí thực hiện ý tưởng này, các bạn đã vận động từ các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và các mạnh thường quân trên địa bàn TP.

Từ nguồn kinh phí đó, các sinh viên của trường mỗi người một việc, mỗi người phụ trách một công đoạn để tạo ra chiếc khẩu trang vải mang đến cho cộng đồng.



Mỗi bạn một công việc, cẩn thận, tỉ mỉ để làm ra khẩu trang tặng bà con nghèo. Ảnh: CHÂU ANH

“Các bạn sinh viên rất nhiệt tình tham gia, mặc dù trong thời gian nghỉ học để tránh dịch nhưng các bạn cũng đến để tham gia. Để hạn chế tập trung đông người, chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ, cạnh đó cũng nhờ các thầy cô biết may đem về nhà làm tiếp để công việc nhanh hơn” - chị Linh thông tin thêm.



Chị Nguyễn Thị Thúy Linh, Phó bí thư Đoàn trường CĐ Cần Thơ, cho biết khẩu trang may xong sẽ được giặt sạch sẽ, đóng gói cẩn thận, sau đó chuyển tận tay bà con nghèo. Ảnh: CHÂU ANH

Theo chị Linh, theo dự kiến sẽ hoàn thành 10.000 khẩu trang vải trong cuối tuần này, sau đó sẽ chuyển đến tay các người có hoàn cảnh khó khăn, như những người bán vé số, những người chạy xe ôm, nếu số lượng khẩu trang còn sẽ tặng cho các khu vực cách ly tập trung.

“Sau khi may xong, chúng tôi sẽ phối hợp với Đoàn trường ĐH Y - Dược Cần Thơ tiến hành giặt, khử khuẩn, sau đó đóng gói cẩn thận và phát cho bà con” - chị Linh cho biết thêm.



Mọi người đều tập trung cao độ để kịp tiến độ hoàn thành vào cuối tuần này. Ảnh: CHÂU ANH

Đa số các bạn sinh viên tham gia đều có tay nghề may do là thành viên của CLB ngành may của trường. Cạnh đó cũng không ít bạn không có nghiệp vụ may nhưng vẫn hỗ trợ nhiệt tình bằng các công việc khác như ủi, gấp, cắt...

Bạn Bạch Thị Hồng Lan, sinh viên Trường CĐ Cần Thơ, chia sẻ do đang thời gian nghỉ tránh dịch, ở nhà cũng không làm việc gì nên khi hay tin đoàn trường tổ chức hoạt động ý nghĩa này, bạn đã tham gia góp một phần sức vì cộng đồng. “Tôi rất vui vì góp phần cho cộng đồng, bên cạnh đó tôi còn học được nhiều hơn các công đoạn liên quan đến nghề may” - sinh viên Lan nói.



Bạn Bạch Thị Hồng Lan chia sẻ qua hoạt động này bạn cảm thấy rất vui và học được rất nhiều điều về nghề may. Ảnh: CHÂU ANH

“Đối với em đây là việc làm hết sức ý nghĩa vì góp phần chung tay cùng TP trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là việc làm thể hiện trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với xã hôi, đối với cộng đồng” - bạn Phan Ngọc Trắng, sinh viên Trường CĐ Cần Thơ, bày tỏ.