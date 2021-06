Những ngày qua, dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến ngày càng phức tạp tại TP.HCM. Trước áp lực công việc lớn với đội ngũ y tế của TP, sinh viên (SV) khối ngành sức khỏe đã được huy động để cùng hỗ trợ chống dịch. Trong đó, hàng trăm SV được huy động đến các địa bàn đang là “tâm điểm” của dịch như Gò Vấp, quận 12…

Ra quân ở nhiều điểm dịch

Ngay trong đêm 31-5, hơn 50 SV của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã di chuyển đến quận Gò Vấp và quận 8, lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư. Chỉ trước đó hai ngày, 120 SV trường này cũng đã ra quân đến các điểm nóng dịch bệnh ở quận 12, Gò Vấp, Tân Phú.

ThS Hà Thanh Đạt, Bí thư Đoàn trường, cho biết hiện trường đã huy động hơn 400 sinh viên từ các khoa y, y Việt - Đức, răng hàm mặt, dược, điều dưỡng - kỹ thuật y học và y tế công cộng đăng ký tham gia chống dịch. Trong đó có hơn 210 SV tham gia trực tiếp tại các địa bàn.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng điều hành của trường, cho biết hiện trường có ba nhóm sinh viên: Nhóm hỗ trợ trực tiếp đang tác nghiệp tại hiện trường, nhóm hỗ trợ HCDC, nhóm hỗ trợ tại trường.

Tương tự, gần 200 SV Khoa y tế công cộng của Trường ĐH Y Dược TP.HCM vừa ra quân tham gia chống dịch COVID-19 cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (HCDC). Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 trước đó cũng đã có gần 100 SV tham gia.

Các SV hỗ trợ ở nhiều công tác khác nhau như lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, theo dõi chuỗi ca bệnh, hỗ trợ hiện trường, hỗ trợ công tác nhận mẫu, chuyển mẫu, theo dõi kết quả tại Khoa xét nghiệm, báo cáo ngày, xây dựng dashboard...

Theo chia sẻ của anh Đoàn Duy Tân, Bí thư đoàn Khoa y tế công cộng của trường, ngay khi nhận được lời đề nghị của HCDC, Đoàn khoa đã đăng thông tin tuyển SV tình nguyện và chỉ trong chưa đầy 5 giờ đã có hơn 250 SV đăng ký. Các bạn đến từ đủ các khóa, nhiều bạn đã là SV năm cuối sắp phải nộp đề tài tốt nghiệp vẫn rất hăng hái đăng ký.

Sau khi được tập huấn, 28 SV các ngành y khoa, y học dự phòng, điều dưỡng của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng vừa xung phong vào tâm dịch quận Gò Vấp để hỗ trợ cùng đoàn y tế. Các em sẽ thực hiện công việc hỗ trợ lấy mẫu dịch tễ, nhập dữ liệu CDS, thu thập thông tin về dịch bệnh khu vực và phối hợp hỗ trợ người dân khai báo y tế… Trước đó, 12 SV ngành y học dự phòng đã đến khu cách ly TP Thủ Đức.

Ngày 2-6, 11 SV Khoa y ĐH Quốc gia TP.HCM cũng bắt đầu đến Trung tâm Y tế TP Thủ Đức để hỗ trợ công tác chống dịch.



Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham gia lấy mẫu xét nghiệm tại phường 5, quận Gò Vấp. Ảnh: ĐÌNH TÚ

Làm việc liên tục từ sáng đến nửa đêm

Đó là chia sẻ của em Nguyễn Đình Tú, SV năm thứ tư, ngành điều dưỡng (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) sau gần một tuần đến phường 5 (Gò Vấp) hỗ trợ công tác chống dịch.

Đình Tú cho hay công việc của em là nhập liệu CDS. Khi bắt đầu công việc, em hơi sợ vì ca nhiễm trên địa bàn quận nhiều, những người diện F1 cũng rất lớn và đang tiềm ẩn nên sợ bản thân bị nhiễm bệnh.

“Tuy nhiên, em học ngành y, em muốn tham gia vì được góp chút công sức nhỏ bé nào đó vào phòng chống dịch. Bọn em đã được tập huấn và được trang bị kiến thức cơ bản về phòng chống dịch rồi, em nghĩ cố gắng tuân thủ các quy định tại nơi cách ly sẽ bảo vệ tốt cho bản thân” - Tú nói.

Đình Tú chia sẻ thêm, do xuất hiện nhiều ca bệnh nên công việc của đoàn khá nhiều và áp lực, thời gian nghỉ ngơi khá ít. Mỗi nhóm phụ trách một công việc như lấy mẫu, nhập liệu, gửi mẫu...

“Dù tụi em được tập huấn rồi nhưng khi vào thực tế lại lúng túng lắm, không biết nhập liệu như thế nào, cách soạn dụng cụ lấy mẫu… nhưng sau một vài ngày thì quen tay hơn rồi. Ai cũng làm liên tục từ sáng sớm đến 10, 11 giờ đêm mới xong. Nhóm nào lấy mẫu thì phải ở lại cách ly cùng luôn, nhóm nhập liệu thì được thay ca nhau về nhà để sáng sớm tiếp tục làm” - Tú chia sẻ.

Cũng tại tâm dịch Gò Vấp, em Tạ Minh Tùng, SV Khoa y (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), cho hay do thời gian này các em và các bạn được học online nên rảnh hơn và cũng muốn tham gia để vừa học hỏi, vừa giúp sức phần nào cho công tác chống dịch của TP.

“Em đã tham gia được ba ngày, công việc chưa quá áp lực, vì có thời gian nghỉ. Có hôm đội phải lấy mẫu đến 1 giờ sáng nhưng được nghỉ ngơi đến 9 giờ sáng hôm sau mới làm việc tiếp nên vẫn đảm bảo sức khỏe” - Tùng nói.

Còn em Nguyễn Thanh Sơn, SV năm tư ngành y tế công cộng (Trường ĐH Y Dược TP.HCM), hồ hởi: “Đây đã là lần thứ ba, em tham gia “chiến đấu”, mặc dù việc học năm cuối rất nhiều nhưng nghĩ đến việc những đóng góp của mình giúp cho TP trở nên yên bình hơn em lại càng cố gắng. Hơn nữa em đã tham gia ba lần nên cũng có nhiều kinh nghiệm và có thể giúp cho các bạn khác xử lý nhanh hơn”.

Thầy trò chung tay dọn dẹp KTX làm khu cách ly Những ngày này, tại khu A của ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM, hàng chục tình nguyện viên đã đến hỗ trợ làm công tác chuẩn bị cho đợt trưng dụng nơi này làm khu cách ly tập trung cho những người liên quan đến COVID-19. Họ là những giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ dọn dẹp phòng, thu gom đồ đạc chuyển về kho, bảo quản tài sản cho sinh viên, làm vệ sinh… Được biết tòa nhà A6 của KTX khu A sẽ được trưng dụng trước để làm khu cách ly với quy mô khoảng 100 phòng. Số tòa còn lại trong cụm A, F sẽ được tiếp tục dọn dẹp và bàn giao cho TP tiếp đón người cách ly tập trung trong thời gian tới.