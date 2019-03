Sở Giáo dục trả lời vụ người có điểm cao nhất trượt viên chức

Đó là anh Hồ Đình Thắng (trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An). Trước khi dự tuyển viên chức vào vị trí giáo viên thể dục, anh từng có ba năm cống hiến trong ngành giáo dục ở huyện miền núi Nghệ An.



Năm 2012, sau khi tốt nghiệp cử nhân giáo dục thể chất- bóng chuyền hệ chính quy (Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM cấp), anh Thắng trở về Nghệ An rồi lên một huyện miền núi dạy hợp đồng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Quế Phong.

Đến năm 2016, thấy Sở GD&ĐT Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị công lập thuộc Sở GD&ĐT Nghệ An năm học 2016-2017, anh nộp hồ sơ dự tuyển.



Kết quả dự tuyển anh Thắng được tổng 315,87 điểm (trong đó điểm hồ sơ là 141,2 và điểm phỏng vấn là 174,67), là người có điểm cao nhất trong số 8 người cùng dự thi vào vị trí giáo viên thể dục Trường Phổ thông DTNT THCS Quế Phong. Tuy nhiên anh vẫn bị trượt.

Người trúng tuyển là anh Kha Văn Tuấn có tổng điểm 281,3 điểm (trong đó điểm hồ sơ 144, điểm phỏng vấn 137,3). Anh Tuấn là người có số điểm cao thứ hai, sau anh Thắng. Do đó anh Thắng đã gửi đơn kiến nghị lên Sở GD&ĐT Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Nghệ An.

Chiều 29-3, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã cử trưởng và phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An trả lời báo chí về sự việc trên.

Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết: “Quá trình xét tuyển đã diễn ra nghiêm túc, khách quan, không có tiêu cực. Hội đồng xét tuyển có nhiều người. Xét về điểm thì anh Tuấn thấp hơn anh Thắng, nhưng anh Tuấn tốt nghiệp cử nhân sư phạm thể dục, thể thao hệ chính quy. Còn anh Thắng tốt nghiệp cử nhân giáo dục thể chất- bóng chuyền hệ chính quy và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Việc xét tuyển ưu tiên người có bằng đại học sư phạm”.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc này Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho rằng khi hai thí sinh bằng điểm nhau thì mới xét ưu tiên thí sinh hệ cử nhân sư phạm trúng tuyển. Ông Chu Văn Long, Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An giải thích: “Ở đây không phải thi tuyển mà là xét tuyển. Tại kế hoạch số 2826 ngày 3-11-2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Nguyễn Thị Kim Chi có quy định: Đối với vị trí giáo viên THCS, giáo vụ, xét theo thứ tự nhóm đối tượng là: ĐH sư phạm chính quy, ĐH chính quy có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, CĐ sư phạm chính quy, ĐH hệ không chính quy có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và CĐ chính quy có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Như vậy phải tuyển lấy những người có ĐH sư phạm chính quy trước, sau khi lấy hết những người có ĐH sư phạm chính quy mới lấy những nhóm sau”.

Về câu hỏi thực tế người học cử nhân có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được điểm cao hơn vẫn bị loại là do coi trọng bằng cấp hơn năng lực? Ông Long cho rằng: "Chọn nhân tài chứ không chọn bằng cấp. Đầu vào ĐH sư phạm chính quy thường có điểm chuẩn cao hơn, năng lực khi học THPT tốt hơn, học đại học sư phạm đã được đào tạo về kỹ năng sư phạm bài bản hơn...”.

Ông Long cũng cho biết thêm, trước đây học sinh có giai đoạn tăng lên nhiều thiếu giáo viên nên phải tuyển cả người học không chính quy có chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm. Hiện nay học sinh giảm nên ưu tiên chọn người học sư phạm trước.

Về việc không loại anh Thắng từ vòng nộp hồ sơ, ông Long giải thích: "Nếu trong nhóm thí sinh có trình độ ĐH sư phạm chính quy không ai đạt điểm phỏng vấn từ 50 điểm trở lên, hoặc nếu nhóm thí sinh có trình độ ĐH sư phạm hệ chính quy trúng tuyển nhưng không nhận nhiệm vụ thì sẽ xét tuyển nhóm cử nhân chính quy có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm".