Sức khỏe người mẹ ung thư nỗ lực sinh con đang xấu đi

Ngày 28-5, thông tin từ GS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, sau gần một tuần mổ lấy con, sức khoẻ bệnh nhân Liên diễn tiến xấu, hiện đang phải lọc máu, thở máy.

Hôm nay, các chuyên gia của bệnh viện đã cùng hội chẩn trực tuyến với các đồng nghiệp khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai tìm phương án điều trị tối ưu cho người mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối nỗ lực sinh con.

"Hiện tất cả các bác sĩ đang nỗ lực hết sức với phác đồ điều trị tối ưu nhất, hy vọng sức khoẻ bệnh nhân Liên sẽ tốt lên để có thể gặp con trai sớm nhất có thể", ông Thuấn nói.

Biết được nguyện vọng sớm được gặp con của sản phụ Nguyễn Thị Liên, ông Nguyễn Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K cho biết thêm, bệnh viện đã bàn bạc với Bệnh viện Phụ sản Trung ương, lên kế hoạch để ngay khi sức khoẻ của bệnh nhân Liên ổn định có thể đưa sang để gặp con.

“Đây là tâm nguyện cuối cùng của chị Liên, do đó các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức” – ông Tĩnh cho hay.

Về phần mình, anh Đỗ Văn Hùng khi nghe tin sức khỏe vợ chuyển biến xấu, trưa 28-5 đã vội vàng bắt xe ôm từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương - nơi con trai Bình An đang điều trị, về Bệnh viện K.

Anh Hùng cho biết, hai ngày sau sinh, sức khỏe vợ anh có đỡ hơn trước, ngồi dậy được, ăn được chút sữa và tỉnh táo. Song, mấy hôm nay chị mệt nhiều, mắt nhắm nghiền, không nói được. Các bác sĩ phải mở nội khí quản để hỗ trợ thở.

“Nghe tin vợ mệt tôi chạy từ BV Phụ sản sang đây nhưng không gặp được vợ vì Liên đang phải lọc máu. Biết vợ mong ngóng được nhìn thấy con, tôi chụp mấy tấm ảnh của Bình An vội mang theo người nhưng Liên cứ nhắm nghiền mắt, mê man, chưa thể nhìn thấy con” – anh Hùng tâm sự.

Chiều 22-5, bé trai Đỗ Bình An chào đời bằng phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành ba bệnh viện K, Việt Đức và Phụ sản Trung ương. Ca mổ hi hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được.

Phó giáo sư Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bé Bình An chào đời khỏe mạnh là một kỳ tích. Em bé được nuôi dưỡng phát triển trên cơ thể người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, di căn xương, đặc biệt là phổi - nơi cung cấp oxy cho bé, nhưng vẫn phát triển bình thường, chào đời với cân nặng đúng với tuổi thai. Hiện, bé Bình An đang được chăm sóc tại Trung tâm sơ sinh trong tình trạng tiến triển tốt.