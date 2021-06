Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), vào 14 giờ 30 ngày 3-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 quận Tân Bình đã ra quyết định gỡ bỏ phong tỏa lô C chung cư Phúc Yên 1 (31 Phan Huy Ích, phường 15) kể từ 0 giờ ngày 3-6. Riêng tầng 16 vẫn tiếp tục phong tỏa theo thời gian quy định.



Lô C chung cư Phúc Yên 1 được gỡ bỏ phong tỏa. Ảnh: Vũ Hoàng Dung

Theo thông tin trước đó, Lô C, chung cư Phúc Yên 1 đã bị phong tỏa tạm thời do có trường hợp cặp vợ chồng tạm trú ở tầng 16 đã về quê ở tỉnh Long An và phát hiện dương tính do liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Hai vợ chồng được cách ly điều trị ở Long An. Được biết, người chồng là nhân viên của Công ty Coats Phong Phú (phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP Thủ Đức, TP.HCM). Người vợ ở nhà làm nội trợ, đưa rước con đi học ở trường mầm non KIDTOWN.

Trung tâm Y tế quận Tân Bình cho biết đã lấy mẫu xét nghiệm 345 trường hợp tiếp xúc trên địa bàn phường 15, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian phong tỏa, việc sinh hoạt của người dân ở chung cư do UBND phường 15 đảm bảo.

Sau khi nhận được thông báo hết thời gian phong tỏa, dây ngăn cách được tháo gỡ, các hộ dân vui mừng được trở lại hoạt động bình thường sau 3 ngày tạm phong tỏa cách ly tại nhà.