Tặng khẩu trang cho quân đội Campuchia chống dịch COVID-19

Ngày 5-5, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định hỗ trợ kinh phí cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang, quân đội Hoàng gia Campuchia.





Đại diện hai địa phương ký biên bản hợp tác vào năm 2016. Ảnh: BCHQS

Theo đó, duyệt xuất chi ngân sách tỉnh số tiền 400 triệu đồng, cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Bình Thuận để mua sắm hàng hóa, vật tư y tế hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang, Vương quốc Campuchia trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh yêu cầu BCHQS tỉnh lập thủ tục mua sắm, thanh, quyết toán kinh phí nói trên theo đúng quy định tài chính hiện hành.

Từ đầu năm 2016, BCHQS tỉnh Bình Thuận và Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang thuộc Quân khu Đặc biệt - quân đội Hoàng gia Campuchia đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo đó, hai bên thống nhất thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và nhân dân hai tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hợp tác giữa hai đơn vị. Hai bên khẳng định mối quan hệ hợp tác, hữu nghị bền chặt, lâu dài giữa hai quốc gia láng giềng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Được biết số tiền 400 triệu đồng sẽ được mua 24.000 khẩu trang y tế, 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 2.000 chai nước súc miệng, 1.000 chai gel rửa tay khô kháng khuẩn, 100 nhiệt kế điện tử tia hồng ngoại và 19.000 găng tay để Tiểu khu Quân sự tỉnh Kampong Chhnang phòng, chống dịch COVID-19.