Than Quảng Ninh mang ‘mùa đông ấm áp’ đến với trẻ vùng cao

Từ ngày 12 đến 14-12, Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019 tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Anh Nguyễn Văn Thuấn - Phó Bí thư Đoàn Than làm Trưởng đoàn và có sự tham gia của các Bí thư Đoàn, đoàn viên thanh niên của các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Than.

Trong chương trình hoạt động tình nguyện mùa đông năm 2019, Đoàn đã đến thăm và tặng 300 suất quà cho 200 học sinh cấp 1 và 100 học sinh cấp 2, tặng 1 chiếc xe đạp cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn về đi lại và có thành tích cao trong học tập tại Trường tiểu học Hoành Mô; Đồng thời tổ chức trao 125 suất quà hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Hoành Mô.









Đoàn tình nguyện cũng đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho gia đình của 4 đoàn viên thanh niên là con em sinh sống trên địa bàn xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Một trong những hoạt động sôi nổi nữa của Đoàn tình nguyện là chương trình giao lưu thể thao, đốt lửa trại giữa Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên huyện Bình Liêu. Tại chương trình này, các đoàn viên thanh niên của hai tổ chức Đoàn đã cùng tham gia các trò chơi như: kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố… nhằm tăng cường sự giao lưu, gắn kết; đồng thời qua hoạt động này giúp cho các đoàn viên thanh niên của Đoàn Than giới thiệu về Tập đoàn TKV và nhu cầu tuyển sinh nguồn nhân lực thợ lò đến với các đoàn viên thanh niên chưa có việc làm của xã Hoành Mô, mang lại cho họ thêm cơ hội lựa chọn công việc để ổn định cuộc sống.

Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019 của Đoàn Than Quảng Ninh đã kết thúc tốt đẹp và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Đây là hoạt động được duy trì thường niên, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CBCNV Tập đoàn TKV nói chung và đoàn viên thanh niên Đoàn Than Quảng Ninh nói riêng đối với bà con đồng bào có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Qua hoạt động này, Đoàn Than cũng đã góp phần giúp quảng bá, lan toả hình ảnh của TKV, từ đó thu hút nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tới.