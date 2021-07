Biến chủng virus Delta nguy hiểm đến cỡ nào? Theo TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM), biến chủng virus Delta được nghiên cứu có khả năng lây lan nhanh hơn do có cấu trúc nhiều gai hơn so với chủng virus ban đầu, giúp chúng bám dính vào tế bào tốt hơn và gây bệnh dễ dàng hơn. Nếu như trước đây, chủng virus cũ cần một lượng virus lớn mới đủ để gây bệnh thì với biến chủng mới, chỉ cần lượng nhỏ virus đã có thể lây. Bên cạnh đó, chu kỳ lây nhiễm của chủng virus mới cũng được rút ngắn hơn, chỉ mất trung bình 3-5 ngày là một người mang virus đã có thể lây bệnh, so với trước đây là 5-7 ngày. TS-BS Lê Quốc Hùng cho biết theo nghiên cứu, khi một người bệnh có biểu hiện lâm sàng là lúc tải lượng virus cao nhất trong người, tuy nhiên cũng có những người mang tải lượng virus rất cao nhưng không phát bệnh, không có triệu chứng. Người có tải lượng virus cao có khả năng lây lan virus nhiều hơn người có tải lượng virus thấp. Biến chủng Delta cũng tương tự chủng virus cũ, tùy từng cộng đồng, có khoảng 60%-80% người bệnh không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng gây bệnh. Trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh và phức tạp, việc xét nghiệm không thể tầm soát tất cả những người không có triệu chứng, bản thân người mang virus cũng không biết, BS Hùng khuyên tốt nhất là tất cả cùng thực hiện tốt biện pháp 5K để bảo vệ cho cộng đồng và chính mình. Bên cạnh đó, cần ý thức các nguy cơ nhiễm bệnh để phòng tránh như sử dụng chung đồ đạc, sử dụng chung nhà vệ sinh nơi công cộng, đụng chạm vào các đồ vật chung... Ngoài ra, người dân nên chích vaccine phòng COVID-19 khi có điều kiện. Mặc dù chích ngừa vaccine không đảm bảo không bị mắc bệnh nhưng chích vaccine sẽ giúp tạo kháng thể, kiềm chế sự nhân lên của virus trong cơ thể nếu có nhiễm bệnh, làm cho triệu chứng bệnh nhẹ hơn hoặc không có triệu chứng. HOÀNG LAN