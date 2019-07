Thi đánh giá năng lực đợt 2: Nhà nghỉ tăng giá, cháy phòng

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TP.HCM diễn ra vào sáng 7-7 tại ba cụm thi: TP.HCM, Nha Trang (Khánh Hòa) và Cần Thơ.

Tại cụm thi TP.HCM, ghi nhận của PLO chiều tối 6-7, giá phòng một số khách sạn, nhà nghỉ xung quanh hai điểm thi tại trường Đại học CNTT và Đại học Kinh tế - Luật tăng gần gấp đôi so với ngày thường.



Hồng Hạnh cùng các bạn cấp 2 tự bắt xe từ Bình Phước lên TP.HCM tham gia kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh: TRÚC THỦY

Cụ thể, ở nhà nghỉ ở khu vực Dĩ An, Bình Dương, khi hỏi phòng cho thí sinh thuê để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày thi đánh giá năng lực, người quản lý cho biết tuy chỉ mới 3 giờ chiều nhưng nhà nghỉ này đã gần kín phòng. Và hiện nay chỉ còn phòng đôi với giá 500.000 đồng/đêm. Bên cạnh đó, phòng đơn một giường dù có giá 400.000 đồng/đêm cũng đã kín chỗ. Tại chi nhánh 2 của nhà nghỉ này gần đó, cũng đã kín phòng từ trưa.

”Ngày thi mà, giá này đã hữu nghị rồi, nếu không đặt cọc trước thì vài tiếng nữa thôi là hết phòng ngay. Lần này còn chứ như đợt thi trước là hết phòng từ sớm rồi. Muốn có chỗ cho em nghỉ ngơi thì tranh thủ”, người quản lý nhà nghỉ này “nhắc nhở”.



Bà Trần Thị Trọng Thủy và cô con gái nhỏ từ Phan Thiết đến Sài Gòn sớm để ổ định chỗ nghỉ ngơi. Đây cũng là lần thứ 2 bà đưa con đi ttham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Ảnh: TRÚC THỦY

Cách nhà nghỉ nay vài trăm mét, một nhà nghỉ khác trong dịp này cũng “tận dụng” tăng giá phòng cao hơn 100.000đồng so với ngày thường. Dù vậy, đến thời điểm 4 giờ chiều, phòng đôi hai giường cũng đã hết, chỉ còn phòng đơn với giá 350.000 đồng/ngày đến 12 giờ hôm sau.

Nằm ở vị trí xa điểm thi hơn so với hai nhà nghỉ trên, nhà nghỉ P có giá “mềm hơn” khi phòng đôi hai giường 400.000 đồng/đêm nhưng phòng đơn vẫn có giá 350.000 đồng/đêm.

Gần điểm thi trường ĐH Kinh tế - Luật, một khách sạn (Linh Xuân, Thủ Đức) gần đó cũng đã hết sạch phòng từ sớm và giá phòng cũng có sự chênh lệch so với ngày thường vì theo bà chủ trong “ngày cao điểm”.

Được biết, trong những ngày thường, giá phòng tại khu vực này khá bình dân với mức cao nhất của phòng đơn là 250.000 đồng/đêm nhưng với nhu cầu của phụ huynh và thí sinh trong kì thi đánh giá năng lực, bỗng chốc giá phòng được tăng lên so với thường ngày và phải đặt cọc đủ tiền mới chắc chắn cầm được chìa khóa.

Tuy nhiên, mức giá vẫn được chấp nhận vì nếu không nhanh tay đặt cọc thì cũng sẽ không còn phòng cho con nghỉ ngơi, nhất là những thí sinh đến từ những tỉnh xa như Phan Thiết, Bình Định hay Quảng Nam… không có người thân tại thành phố hoặc không kịp kiếm phòng hoặc phòng nghỉ xa điểm thi.

Đồng thời việc kỳ thi chỉ diễn ra trong một buổi sáng nên các nhà nghỉ, khách sạn lân cận là lựa chọn tối ưu nhất nên dù giá có đắt hơn bình thường thì phụ huynh vẫn sẵn lòng rút hầu bao để con mình có một giấc ngủ ngon trước kỳ thi quan trọng.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ thi sinh, Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM cũng bố trí chỗ ở với nhiều loại hình phòng cho thí sinh đăng ký như chỉ từ 25.000 đồng/người/đêm và cao nhất là phòng máy lạnh (1-2 người/phòng), giá 300.000 đồng/đêm.

Dù vậy, chưa đến giờ chiều ngày 6-7, KTX khu A (Linh Trung, Thủ Đức) KTX gần điểm thi ĐH CNTT) đã hết phòng nên thí sinh đành phải đi qua khu KTX B (thị xã Dĩ An, Bình Dương) để đăng ký phòng nghỉ.

Rút kinh nghiệm từ lần thi đợt 1, chị Trần Thị Trọng Thủy từ Phan Thiết đưa con lên từ sớm và đăng kí phòng trong KTX để con có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi vì lần trước lên muộn, việc đi tìm phòng chiếm khá nhiều thời gian.

”Ở lần thi đợt 1, con tôi được 800 điểm nhưng cháu vẫn lo lắng và mong muốn thi đậu vào khoa Ngữ văn Anh của ĐH KHXH & NV nên tôi cũng ủng hộ, đưa con đi để giúp con đạt được nguyện vọng”_ chị Hạnh chia sẻ.

Mới đăng ký xong chỗ ở cho con trai, ông Phan Minh (Tây Ninh) than: “Xuống bến xe An Sương rồi bắt xe buýt đến gần điểm thi, hai cha con tôi đi bộ kiếm phòng rồi được chủ nhà nghỉ chỉ vào đây vì bên ngoài hết phòng rồi. May hai cha con có chỗ nghỉ ngơi để ngày mai còn thi. Từ bữa thi THPT Quốc gia xong con tôi không nghỉ mà vẫn ôn tập để thi tiếp đợt này. Nhìn mà xót!”

Không đi cùng cha mẹ, em Nguyễn Thị Hồng Hạnh đi từ Bù Gia Mập (Bình Phước) từ 7 giờ sáng để lên điểm thi cùng các bạn gần nhà mình. Hạnh cho biết vì không biết đường nên em cùng các bạn chọn KTX để nghỉ ngơi trước ngày thi vì giá rẻ (chỉ 40.000 đồng/người/đêm ) và được tư vấn tờ thầy cô và anh chị đi trước. Lần trước kết quả thi đánh giá năng lực của Hạnh chỉ được hơn 600 nên Hạnh cho biết sẽ cố gắng gâp đôi trong đợt thi này để có cơ hội học là sinh viên trường Kinh tế-Luật.