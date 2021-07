Sáng 30-7, Sở Y tế Bình Thuận đã phát đi thông báo khẩn số 51 liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm COVID – 19 trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sở Y tế yêu cầu những người dân có đi đến địa điểm dưới đây liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo và được tư vấn hỗ trợ:



Điểm khai báo y tế trên đường Lê Duẩn, Phan Thiết.

1. Công an thành phố Phan Thiết, số 28 đường Nguyễn Hội từ ngày 16-7 đến hết ngày 29-7.



2. Công an các xã/phường sau:

- Công an xã Tiến Lợi từ ngày 16-7 đến hết ngày 29-7.

- Công an xã Thiện Nghiệp từ 07h ngày 21-7 đến ngày 29-7.

- Công an phường Phú Tài từ ngày 17-7 đến ngày 29-7.

- Công an phường Mũi Né từ ngày 20-7 đến ngày 29-7.

- Công an phường Đức Long từ 15h ngày 22-7 đến ngày 29-7.

- Công an phường Hàm Tiến từ 12h ngày 23-7 đến ngày 29-7.

- Công An phường Đức Long từ ngày 24-7 đến ngày 29-7.

- Công an phường Thanh Hải từ ngày 27-7 đến ngày 29-7.



3. VKSND thành phố Phan Thiết từ ngày 19-7 đến hết ngày 29-7.



4. Tiệm sửa xe Honda Sáu Thiện, đường Nguyễn Hội từ 09h ngày 24-7 đến ngày 29-7.



5. Quán cà phê Nhí Gà Chọi số 72, đường Phạm Thị Ngư, xã Phong Nẫm từ ngày 16-7 đến ngày 29-7.



6. Nhà thuốc Minh Thông, đường Nguyễn Hội từ 17h ngày 26-7 đến ngày 29-7.



Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị thông báo thông tin trên qua các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết. Yêu cầu những người đến địa điểm và thời gian nêu trên, liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn/Phòng khám đa khoa khu vực; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.