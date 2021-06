Trưa 1-6, mạng xã hội lan truyền thông tin 1 trường hợp 22 tuổi nhiễm SARS-CoV-2 đã tử vong tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Thông tin trên khiến nhiều người hoang mang và nghi ngờ.

Sau đó, Trung tâm Báo chí TP.HCM (HMC) cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khẳng định thông tin trên không chính xác.

Theo báo cáo của BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân (BN) tên ĐHĐP (nam, 22 tuổi), cư trú xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). BN được BV Đa khoa Tỉnh Long An chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM vào 4 giờ ngày 1-6 trong tình trạng mắt trợn ngược, thở hước, chi lạnh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo… Tại đây, BN được đặt nội khí quản thở máy và hồi sức tích cực.

Người nhà cho biết BN là sinh viên năm cuối Trường ĐH Huflit TP.HCM. BN tạm trú tại 392/16 Cao Thắng, phường 13, quận 10, TP.HCM.

Ngày 23-5, BN từ TP.HCM về nhà. Do mắc mưa, BN rơi vào tình trạng mệt mỏi, ớn lạnh, đau nhức cơ, đau họng, ho khan nên tự mua thuốc uống. Tình trạng nói trên diễn tiến nhẹ, không tăng thêm.

Đến ngày thứ 8 của bệnh, do tình trạng khó thở tăng dần nên BN được đưa đến khám tại Trung tâm Y tế Bến Lức, Long An. Tại đây, BN được khám sàng lọc, có yếu tố nghi ngờ COVID-19 và diễn tiến nặng nên được chuyển đến BV Đa khoa Long An. BN được làm test nhanh và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, BN được chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Hiện BN đang nằm điều trị cách ly tại khoa Hồi sức tích cực. Phổi BN tổn thương rất nặng với hội chứng ARDS. BN còn tổn thương gan nặng, đang được thở máy, lọc máu và ECMO. Tiên lượng rất nguy kịch.

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM, cha và anh BN cũng dương tính SARS-CoV-2. Anh BN hiện đang điều trị tại BV Cần Đước trong tình trạng viêm phổi nặng tiến triển nhanh nên đang được chuyển gấp về TP.HCM điều trị.