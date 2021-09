Có mặt tại điểm tập kết hàng hóa ở quận Tân Phú, TP.HCM vào sáng 10-9 từ rất sớm, thủ môn Bùi Tiến Dũng (Câu lạc bộ TP.HCM FC) cho hay anh đến hỗ trợ nhóm thiện nguyện Thiện Tâm sắp xếp hàng hóa trước giờ xuất phát.

Tiến Dũng chia sẻ, TP.HCM đang giãn cách xã hội nên việc luyện tập trên sân cỏ tạm thời bị trì hoãn, do đó anh cùng một số người bạn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những người khó khăn do dịch COVID-19.



Theo lịch trình trong ngày, nhóm đi phát hơn 2.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng đỏ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Thủ môn Bùi Tiến Dũng gửi đến bà con gặp khó khăn vì COVID-19 trong vùng đỏ tại khu phố Đông An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương những phần quà nhỏ. Ảnh: PHAN NHUNG

Một bộ đồ bảo hộ, một khẩu trang, bao tay và kính chống giọt bắn – Tiến Dũng vừa xách những túi quà vừa đi bộ phân phát cho từng hộ dân khó khăn tại nhiều điểm khác nhau trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Anh Phạm Khoa, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết công việc thiện nguyện trong vùng đỏ rất nguy hiểm do phải tiếp xúc với nhiều người. Bên cạnh đó, mỗi phần quà đều khá nặng (khoảng 7 kg gồm gạo và những nhu yếu phẩm cần thiết khác) nhưng Dũng cùng các tình nguyện viên khác rất nhiệt tình trong quá trình đi phát cho người dân.

“Lo sợ người dân sẽ tập trung đông, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch nên khi đã phát quà xong thì người dân mới biết Tiến Dũng vừa phát quà cho mình. Điều này khiến ai nấy đều bất ngờ và rất vui mừng” – anh Khoa nói thêm.



Bé gái xin chụp ảnh kỷ niệm cùng “thần tượng” sau khi được nhận quà. Ảnh: PHAN NHUNG

Anh Danh Đà Ri (29 tuổi, ngụ khu phố Đông An, thị xã Dĩ An) cho hay anh rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được những túi quà do chính thủ môn Bùi Tiến Dũng trao tặng. “Trước giờ, qua truyền hình tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu có thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nay thật bất ngờ được gặp trực tiếp Dũng, đặc biệt hơn nữa khi nhận được tình cảm của mọi người và Dũng” – anh Ri xúc động.

Còn tại một khu phố khác thuộc thị xã Dĩ An, khi biết thủ môn Bùi Tiến Dũng đang có mặt phát quà cho người dân, một cô bé đã chạy vào nhà mang khẩu trang với mong muốn chụp ảnh kỷ niệm cùng thần tượng. “Nhóm chúng tôi đã giúp bé bằng cách xịt khuẩn kỹ lưỡng cho bé và Tiến Dũng trước cũng như sau khi chụp ảnh” – đại diện nhóm chia sẻ.



Tiến Dũng thực hiện phun khử khuẩn sau mỗi lần phát quà cho dân và trước khi di chuyển qua địa điểm khác. Ảnh: PHAN NHUNG

Thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết trong hai năm qua, anh đã tham gia một số hoạt động thiện nguyện cùng các đội nhóm. Gần đây nhất là tặng máy thở và một số thiết bị y tế cho bệnh viện dã chiến cùng Quỹ Tầm nhìn Bóng đá Việt Nam.

“Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được góp một phần nhỏ công sức cho đất nước trong thời điểm này” – Dũng nói và cho hay anh mong tất cả người dân sẽ cùng chia sẻ khó khăn với nhau, cùng nhau vượt qua đại dịch để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.