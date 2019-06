Thứ trưởng Bộ GD&ĐT “bật mí” về đề thi THPT 2019

Chiều nay 24-6, hơn 887.000 thí sinh sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ chia sẻ về một số vấn đề liên quan đến kỳ thi năm nay.



. PV: Chỉ còn vài giờ nữa, kỳ thi THPT quốc gia sẽ chính thức diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi này trên phạm vi cả nước đã được tiến hành như thế nào?

+ Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu lãnh đạo các địa phương vào cuộc sát sao, chỉ đạo chi tiết từng khâu chuẩn bị cho kỳ thi. 63 tỉnh/thành phố đã lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh do Phó chủ tịch làm trưởng ban; một số nơi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm trưởng ban.

Ngoài Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, nhiều địa phương còn thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện để giúp chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức kỳ thi ở các điểm thi được chu đáo.

Các lực lượng như: Công an, Y tế, Điện lực, Giao thông… được huy động tham gia Ban chỉ đạo kỳ thi và có phân công trách nhiệm cụ thể tới từng thành viên. Các phương án đảm bảo an toàn, an ninh cho khu vực thi, nơi bảo quản đề thi, vận chuyển đề thi, hỗ trợ thí sinh và cán bộ làm thi ở vùng khó khăn; phương án ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra như thiên tai, thí sinh hoặc cán bộ bị ốm trong khi thi… cũng đã được Ban chỉ đạo thi các địa phương xây dựng cụ thể.



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Một số địa phương có khó khăn trong chuẩn bị tổ chức kỳ thi hoặc phương án tổ chức chưa tối ưu , Bộ GD&ĐT đã có những hỗ trợ, điều chỉnh, hướng dẫn cụ thể.

Công tác in sao đề thi đã được các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc, chu đáo, bảo mật, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.

Đến thời điểm hiện tại, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại 63 cụm thi trên cả nước đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

. Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Bộ GD&ĐT có những biện pháp gì để ngăn ngừa các tiêu cực có thể xảy ra?

+ Kỳ thi THPT quốc gia 2019 được tổ chức về cơ bản giữ nguyên phương thức thi như hai năm trước và có một số điều chỉnh về kỹ thuật, quy trình để đảm bảo kỳ thi diễn ra khách quan, an toàn, công bằng, nghiêm túc, phòng ngừa và phát hiện các tiêu cực có thể xảy ra.

Một số thay đổi như: Trường Đại học/Cao đẳng phối hợp làm thi theo nguyên tắc các trường Đại học/Cao đẳng thuộc địa phương không làm thi ở địa phương mình; thí sinh tự do, GDTX thi chung với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT; Bộ GD&ĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức công tác chấm thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì; đặt camera giám sát phòng lưu trữ đề thi/bài thi, phòng chấm thi 24/24 giờ; sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi, “đánh phách điện tử” Phiếu trả lời trắc nghiệm; tăng cường tính bảo mật, có chức năng giám sát, kiểm soát chặt chẽ người dùng, đồng thời có thể phát hiện, truy xuất các tác động trái phép vào bài thi, dữ liệu chấm thi.

Năm nay, Bộ GD&ĐT đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn nhân sự tham gia làm công tác thi phải đảm bảo nắm vững chuyên môn, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm cao.

Song song với đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương, trường đại học phân công nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng cho từng cán bộ tham gia làm công tác thi, có tập huấn chi tiết, để đảm bảo rõ người, rõ việc, nắm chắc quy chế, làm đúng quy trình, không chủ quan dù ở khâu nhỏ nhất. Công tác thanh tra, giám sát năm nay được tăng cường.



Đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Phú Thọ.

. Bộ GD&ĐT đã có giải pháp gì cho kỳ thi năm nay diễn ra an toàn tại một số địa phương như Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang sau sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018?

+ Các vấn đề của ba địa phương trên trong việc chuẩn bị tổ chức thi THPT quốc gia 2019 đã được Bộ GD&ĐT sớm nắm bắt, chủ động có phương án hỗ trợ kịp thời.

Với những Hội đồng thi gặp khó khăn do nhân sự mới ít kinh nghiệm hoặc thiếu nhân sự (không chỉ riêng Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La), Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường đại học tăng cường phối hợp; đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương hỗ trợ tối đa về nhân lực, cơ sở vật chất, đảm bảo trước ngày thi, tất cả các khâu của kỳ thi đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, để kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không để sai sót ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.

. Đề thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ được ra theo hướng như thế nào để đạt được mục tiêu 2 trong 1?

+ Bộ GD&ĐT xác định, quan trọng nhất của đề thi là phải đảm bảo chính xác, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình và có độ phân hoá phù hợp, đánh giá được khách quan năng lực của thí sinh.

Như đã công bố từ trước, đề thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ nằm trong chương trình THPT, chủ yếu thuộc chương trình lớp 12. Đề tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, có tính ứng dụng thực tiễn, không nặng về ghi nhớ các số liệu, sự kiện hay trả lời theo khuôn mẫu có sẵn.

Đề thi sẽ có nhóm các câu hỏi ở mức độ cơ bản để phục vụ xét tốt nghiệp THPT và có các câu hỏi với độ khó phù hợp nhằm phân hóa kết quả thi, hỗ trợ công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Các câu hỏi trong đề được sắp xếp theo độ khó tăng dần giúp thí sinh thuận lợi khi làm bài.

. Trước khi Kỳ thi diễn ra, ông có lời nhắn nhủ nào đến thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia 2019?

+ Kiểm tra, đánh giá là hoạt động bình thường diễn ra trong suốt quá trình học tập của các em, nhưng đối với các học sinh kỳ thi THPT quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng vì đánh giá kết quả của 12 năm học phổ thông. Các em yên tâm rằng, Bộ GD&ĐT, các trường Đại học/Cao đẳng, các địa phương và Bộ, ngành liên quan đã vào cuộc sát sao, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, tạo thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế nhưng không căng thẳng.

Để làm được tốt bài thi, tôi khuyên các em cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, sức khỏe và kiến thức. Do đề thi sẽ ra theo hướng mở, có tính ứng dụng thực tiễn, nên thí sinh cần hệ thống lại và nắm chắc các nội dung đã học, chủ yếu trong chương trình lớp 12. Chỉ khi vững kiến thức, kỹ năng các em mới có tâm lý tốt, tự tin để hoàn thành tốt bài thi.

Đặc biệt, kỷ luật trường thi rất nghiêm ngặt, do đó thí sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế thi, tuyệt đối không đem vào phòng thi những dụng cụ không được phép, nhất là điện thoại di động. Khi thực hiện đúng quy chế, tâm lý các em mới ổn định và tập trung làm bài tốt.

Tôi chúc các em sẽ bình tĩnh, tự tin và thi đạt kết quả cao nhất.