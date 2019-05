Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ công nhân, lao động

Đây là năm thứ 4, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức diễn đàn người đứng đầu Chính phủ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính sách của công nhân, lao động với sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương, ngành và đất nước.

Đây cũng là dịp để đoàn viên, công nhân, lao động được đón nhận thông điệp của Đảng và Chính phủ gửi tới người lao động cả nước nhân Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Tại diễn đàn lần này, với chủ đề “Công nhân kỹ thuật cao là một trong những động lực phát triển đất nước”, lần đầu tiên Thủ tướng Chính Phủ gặp gỡ 90 công nhân lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vùng Tàu) và các ngành kinh tế kỹ thuật cao (Điện lực, Than khoáng sản, Dầu khí, Thông tin truyền thông, Dệt May, Đường sắt, Hàng Hải, Hàng Không, Công nghiệp tàu thủy, Xây dựng, Dệt May, Công thương, Nông nghiệp, Quốc phòng, Y tế).



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại. ẢNh:TRÚC PHƯƠNG.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các bộ, ngành, công nhân, lao động cùng trao đổi 5 nhóm vấn đề chính được đề cập trực tiếp tại diễn đàn và ý kiến của đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước gửi qua báo Lao động và được tập hợp trong bản kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Chính phủ.

Đó là: Những chính sách của doanh nghiệp đối với lực lượng công nhân kỹ thuật cao; chính sách của địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao; đề xuất của CNLĐ có kỹ thuật cao đối với Chính phủ trong việc ban hành những chính sách để tạo động lực phát triển bản thân; làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao; tâm tư nguyện vọng của chính những công nhân có kỹ thuật cao để có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp, của địa phương và đất nước.

Đồng thời, Tổng LĐLĐ đã gởi đến Thủ tướng bảng kiến nghị gồm 43 kiến nghị của công nhân, lao động công nghiệp cao.



Công nhân Nguyễn Xuân Quang, Xí nghiệp Vật Lý giếng khoan VSP phát biểu nguyện vọng tại đối thoại.

Thủ tướng nhấn mạnh: Công nhân, lao động kỹ thuật cao là những người đang làm chủ công nghệ, làm chủ máy móc, điều hành dây chuyền sản xuất công nghệ cao thay thế chuyên gia nước ngoài; tích cực, sáng tạo trong học tập, tiếp thu kinh nghiệm tiên tiến, của thế giới để sản xuất thiết bị máy móc hiện đại.

Việc chăm lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng của công nhân, lao động là vô cùng cần thiết. Trong những lần gặp gỡ trước, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân, lao động đã được Thủ tướng chia sẻ và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Tổ chức Công đoàn đã có những bước tiến quan trọng, đột phá trong chăm lo cuộc sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đảng, Nhà nước và Chính Phủ đã kịp thời ghi nhận và xây dựng những chính sách phù hợp để chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động, có những đổi mới trong công tác quản lý, đào tạo nhân lực.



“Tôi hy vọng qua diễn đàn, các anh chị em công nhân đặt ra những câu hỏi, đưa ra các ý kiến thật sát với đời sống của mình, những vấn đề mà các anh chị đang quan tâm, nhức nhối nhất. Để qua đây, chúng ta cùng tìm ra những định hướng phát triển trong tương lai”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.