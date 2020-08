Thủ tướng: Xem xét tăng dần chuyến bay đến các nước

Việt Nam có thêm 2 ca nhiễm mới, 1 ca tử vong Chiều 27-8, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 1.036. Cụ thể, BN1035: Nữ, 34 tuổi, Nam Sách, Hải Dương. Bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 7-8 trên chuyến bay VJ2849, được cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh - ĐH Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh; BN1036: Nam, 52 tuổi, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với BN1025, BN1027 và BN1029. Sáng cùng ngày, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 30 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân tử vong có số thứ tự 696 (BN696), là nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại quận Hải Châu, Đà Nẵng. Bệnh nhân được các chuyên gia chẩn đoán mắc viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nền tăng huyết áp, suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim. HÀ PHƯỢNG