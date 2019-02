Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cuộc đua của phóng viên quốc tế

Những ngày này trên một số tuyến phố trung tâm thủ đô, không khó để bắt gặp rất nhiều phóng viên với dàn ống kính, máy quay đứng trước cửa khách sạn, nhà khách – những nơi được cho có phái đoàn hai nước Mỹ-Triều.

Chiều ngày 21 -2, tại một nhà khách trên đường Lê Thạch, gần hồ Hoàn Kiếm, phóng viên chủ yếu từ Hàn Quốc, Nhật Bản đứng kín khuôn viên đối diện. Cánh săn tin phát hiện đây là nơi lưu trú của phái đoàn Triều Tiên. Mỗi khi có ô tô ra vào, họ lại chĩa ống kính, máy quay bấm lia lịa. Eun Joe Oh, quay phim hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap News TV cho biết anh đã tới Việt Nam được tám ngày. Ngoài ngày đầu tiên tác nghiệp tại một khách sạn trên phố Ngô Quyền, mỗi ngày từ 6h sáng đến 19h tối, anh đều có mặt tại nhà khách này.

“Chúng tôi ra đây từ 6h sáng, làm việc khoảng 10 tiếng đồng hồ, ghi nhận mọi thứ diễn ra tại nhà khách”. Người Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến Hội nghị này bởi sẽ ảnh hưởng lớn đến hòa bình đất nước, và đó là lý do mà anh Oh làm việc hăng say.



Phóng viên từ nhiều hãng tin quốc tế chĩa máy quay vào một khách sạn trên đường Trần Nhân Tông, Hà Nội, chiều 21-2.

Còn vài ngày nữa, hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donal Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un mới diễn ra, và cho đến giờ phía Triều Tiên chưa hề có thông báo chính thức nào về sự kiện này.

Tuy nhiên, Yonhap có kế hoạch điều khoảng 30 người bao gồm cả phóng viên, quay phim, hình ảnh đến Hà Nội. Nhóm quay phim của anh Oh gồm ba người sang đợt đầu tiên, với nhiệm vụ tác nghiệp trước thềm thượng đỉnh. Anh sẽ trở về Hàn Quốc ngày 23-2, và nhóm phóng viên khác sẽ tới, ở lại Việt Nam đến 1-3, khi thượng đỉnh kết thúc. Oh cho biết thêm dù đã ở Việt Nam khá nhiều ngày, nhưng anh chưa có thời gian thăm thú Hà Nội vì công việc bận rộn.



Không chỉ Yonhap, nhiều phóng viên thuộc hãng truyền hình lớn Hàn Quốc như KBS, MBC, JTBC, SBS cũng chia làm nhiều nhóm sang Việt Nam săn tin. Phiên dịch viên tiếng Việt cho nhóm phóng viên truyền hình SBS cho biết anh đã làm việc cho kênh này được khoảng một tháng nay. Xem ra, hãng tin này khá nhạy bén, từ cuối tháng 1 đã cử một nhóm phóng viên tới Hà Nội để tìm hiểu thông tin trước thềm thượng đỉnh.

Sau Tết nguyên đán, phóng viên Hàn Quốc tới Hà Nội đông nhất, trong đó SBS tổ chức ít nhất ba nhóm, mỗi nhóm ba người với nhiệm vụ khác nhau. Tại thời điểm diễn ra hội nghị, mỗi nhóm sẽ có ít nhất năm người, tác nghiệp tại các địa điểm trọng yếu.

Cách Lê Thạch gần 3km là một khách sạn năm sao trên đường Trần Nhân Tông, hàng chục phóng viên quốc tế đứng chờ dưới cái nắng oi ả của Hà Nội chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới từ phương Bắc tràn về. Họ hối hả gõ laptop, ghi hình. Vừa từ nhà khách Lê Thạch sang đây, một phóng viên đài MBC ướt đẫm mồ hôi cho biết: “Tôi nhận được tin phái đoàn Mỹ - Triều đang có cuộc gặp tại đây. Nhưng cũng không chắc họ có mặt hay không”.

Bất cứ hình ảnh nào đáng chú ý, dù chỉ là những người lạ mặt, bí hiểm cứ như thuộc phái đoàn Triều Tiên, hay tươi tỉnh, vui vẻ như dân Mỹ bước ra từ những chiếc ô tô vừa trờ tới đều được cánh phóng viên ghi lại. “Chúng tôi chỉ có thể chờ đợi, vì không biết lịch trình cụ thể của họ”, một phóng viên đài MBC chia sẻ.

Sự xuất hiện của phóng viên thu hút sự tò mò của cả khách du lịch lẫn người dân địa phương. Một vài tới hỏi nhóm phóng viên và được giải thích rằng đây là sự kiện rất lớn mà Việt Nam đăng cai tổ chức, có ý nghĩa quan trọng với hòa bình thế giới.



Công nhân thay, sửa bóng đèn vườn hoa con cóc, ngay đối diện nhà khách phố Lê Thạch.

Lúc này, không khí chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng đang được gấp rút tiến hành. Xung quanh nhà khách nơi phóng viên tác nghiệp, bên trong được tu sửa, tường nhà được sơn lại, bên ngoài công nhân đang tích cực dọn dẹp, thay bóng đèn, tỉa cây xanh.

Từ nhiều ngày nay, phái đoàn hai nước Triều Tiên, Hoa Kỳ đã tới Việt Nam để tiền trạm. Sau Kim Chang – son, trợ lý thân cận của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, chiều ngày 20 -2, ông Kim Hyok Chol quan chức cao cấp nhất trong phái đoàn Triều Tiên cũng xuất hiện tại Hà Nội để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Gần trưa ngày 21 - 2, 'ngựa thồ' C-17 của Mỹ đã đáp xuống sân bay Nội Bài tiếp tục chở theo phương tiện chuyên dụng để phục vụ Tổng thống Donald Trump cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được coi là sự kiện ngoại giao lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019, dự kiến có tới hàng ngàn phóng viên từ nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới đến tác nghiệp.