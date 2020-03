Tìm được 11 người đi cùng chuyến bay có cô gái nhiễm COVID-19

Chiều tối 14- 3, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Chúng tôi đã phải huy động gần như toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, nhằm tìm, đưa 11 hành khách quê Nghệ An (đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 51) đi cách ly.

Trong đó, Nam Đàn và Yên Thành mỗi huyện có 3 người, TP Vinh 2 người, Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu (Nghệ An) mỗi huyện có một người.

Những người này sẽ được cách ly 14 ngày tại Trung tâm Y tế huyện. Trong khoảng thời gian này, nếu người nào có biểu hiện bệnh thì sẽ được ngành y tế lấy mẫu gửi ra Hà Nội xét nghiệm ngay.

Chiều 14- 3, Bộ Y tế đã thông tin bệnh nhân số 51 (BN51) là nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân BN51 là du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23-2 đến 12-3 có đi qua nhiều nước.

Ngày 12-3, nữ du học sinh ho, sốt. Sáng 13-3, người này bay về Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện này, tình trạng sức khoẻ ổn định. Khi thông tin có 11 người Nghệ An cùng chuyến bay với BN 51, Sở Y tế Nghệ An đã khẩn trương phối hợp với công an, chính quyền và trung tâm y tế các huyện trên địa bàn rà soát, tìm kiếm và tiến hành đưa đi cách ly.